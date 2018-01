«Hay otra sociedad pasiega digna de reconocimiento» Javier Gómez Arroyo / Andrés Fernández Presentado el libro 'Vega de Pas: una casa, una historia...' del historiador pasiego Javier Gómez Arroyo e ilustrado por el artista Alberto Quevedo ELENA TRESGALLO Lunes, 22 enero 2018, 13:12

Ponerle otra cara a la historia menos conocida de la Vega de Pas, partiendo de la arquitectura de las casas señoriales de la villa y recalando en sus ilustres habitantes es lo que se propuso el historiador y pedagogo pasiego Javier Gómez Arroyo al elaborar su obra 'Vega de Pas: una casa, una historia...'. Un libro editado por'Librucos' e ilustrado por el artista Alberto Quevedo Pérez. La obra es un particular catálogo que trata de mostrar al mundo la otra herencia patrimonial de la villa traducida en sólidas casas señoriales. El trabajo también recala en personajes históricos que las habitaron como Juan José Conde Pelayo, el doctor Madrazo o el cineasta Luis Buñuel, entre muchos otros.

–¿Cómo surgió la idea de escribir éste volumen ilustrado?–La idea surgió un poco viendo los dibujos de Alberto en tinta china sobre las casas. Se produjo una simbiosis entre los dos, porque yo escribía sobre las historias de las casas y sus personajes, mientras que su dibujo fijaba más la atención en los elementos constructivos. Creamos así una especie de catálogo arquitectónico con una forma distinta de ver la arquitectura.

–¿Qué interés le movió para escribir la historia?

–Cuando investigo, me mueve siempre la inquietud de que los pasiegos sean conocidos. Siempre hemos visto la pasieguería representada en el hombre del campo que no rechazo y que está muy bien, pero existe también una sociedad pasiega que es digna de tener un reconocimiento social. En el libro no solo tratamos de dar un enfoque de la arquitectura de las casas, sino también de conocer a sus habitantes o moradores puntuales.

–¿Me puede dar algunos de esos moradores ilustres?

–Hay muchos, pero Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, María Teresa León (primera mujer de Alberti) y hasta la reina Victoria Eugenia. No obstante, sobre todo son personas más desconocidas como el doctor Madrazo o Juan José Conde Pelayo, este último más célebre por ser el médico de los pobres, además de matemático, astrónomo o precursor del esperanto...Son personajes que han dejado una huella importante en la historia y todos ellos han nacido en la Vega de Pas. Otro de ellos, por ejemplo, fue Francisco Diego Madrazo, bisabuelo del actor Gabino Diego. También tenemos al cineasta Luis Buñuel que pasó varios veranos en la casa del barrio de Candolías de la familia Pelayo, que eran grandes juristas o también Francisco Gómez Cobo, empresario panadero a quien le fue concedida en Francia la distinción de la Legión de Honor.

–¿Algún otro pasiego merecedor de reconocimiento?

–Sí, en el libro tenemos un listado importante de personajes que se ciñen al ámbito pasiego y que tuvieron una cierta notoriedad también. Dos de ellos eran el alcalde Antonio Revuelta o la familia Arenal que, en Reinosa, invirtió en el desarrollo de las industrias textiles con un almacén de telas.

–¿Qué recorrido hace el libro por los edificios de la Vega de Pas?

–Pues es un catálogo constructivo de toda la plaza de Vega de Pas. Refleja la gracia de esas casas en hilera con una arquitectura muy particular. El libro describe 32 edificios y tres monumentos, uno de ellos es el erigido en honor al doctor Madrazo, pero el monumento más antiguo y cargado de simbolismo en la Vega de Pas, del que tenemos referencias del siglo XVI, es la mesa de juntas que está en la plaza, que fue donde se firmó la independencia de los pasiegos.

–¿De dónde ha sacado tanta información?

–Lo que más me ha costado ha sido resumir. Es una labor de recopilación de muchos años investigando archivos de la propia villa pasiega, consultando a la gente más mayor y documentos inéditos pero que están ahí para que salgan a la luz. En realidad hay cantidad de literatura que hace hincapié en el modo de vida de los pasiegos, que cautivó a muchos escritores.