El autobús de Santander será gratis todas las tardes de Navidad

Un año mas vemos que el PP Santanderino tiene claro porque los comerciantes del Centro van cerrando por falta de clientes (PPetonalizaciones, Sobre costes por Ola y Subterráneos,.....).



El aparcamiento del Ferrys voló, ahora TUS "pagado" por los vecinos de 18.00 a 22.00.

(Como las autopistas, no las usabas por no pagar ahora las vas a pagar por no haberlas usado.)



¿¿22:00?? claro, porque es la hora que cierran los centros comerciales.