En una ciudad pequeña como Santander, el mejor instrumento para la movilidad se llama piernas. El 95% de las personas pueden andar, afortunadamente. El otro 5% puede beneficiarse de gratuidad en autobuses, etc. Pero eso no da fotos ni titulares. El año que viene igual nos salen con un programa para el fomento de la vida saludable, el ejercicio y esas cosas... incongruencias políticas.

Esto para el votante y lagarde,Cuando entren los vuestros a gobernanr (si es que alguna vez entran) y no les de por desmontar todo lo que ha puesto el PP incluidas las escaleras mecanicas solo odran mejorarlas por ejemplo poniendo una cubierta pa que no se moje el personal incluido el Lagarde

A Lagarde le da igual mojarse, pero a los mecanismos no. Y eso requiere mantenimiento. Y sale caro. Los microbuses-lanzadera eléctricos salen más baratos y son más ecológicos y eficaces. Pero se usan en ciudades europeas donde el amiguismo y los proyectos-relumbrón no pesan tanto como en Santander.

Como las autopistas PPrivadas pero el PP me las hace pagar aunque no las uses.



Si daba beneficios al bolsillo del emPPresario y ahora que lo va a embargar un banco, socializamos las PPerdidas.



Para subir las pensiones no hay dinero pero para salvar negocios ruinosos si tenemos mas de 5.000 MILLONES.



Muy PPepero.