Taxis y aparcamientos congelarán sus tarifas

A la mesa se sientan las asociaciones de consumidores, la FECAV, los colectivos profesionales respectivos y los grupos políticos municipales. Ellos forman la Junta Local de Precios y ayer decidieron que las tarifas de los taxis y de los aparcamientos subterráneos de concesión municipal en Santander permanezcan congeladas de nuevo en 2017. O sea, igual que estaban. Con unanimidad en la decisión en lo referente al parking, pero con discrepancias en cuanto a los taxímetros. De entrada, por la abstención de los representantes del PSOE, PRC y Ganemos Santander Sí Puede. Pero, sobre todo, por la oposición de los propios taxistas. "Ni te permiten actualizar las tarifas ni te dejan buscarte la vida por otro lado".

así quedan las tarifas Tarifa diurna taxis Bajada de bandera: 1,35 euros. Servicio mínimo: 4 euros. Kilómetro recorrido: 0,92 euros. Hora de parada: 18 euros. Tarifa 2 Bajada de bandera: 1,75 euros. Servicio mínimo: 5 euros. Kilómetro recorrido: 1,20 euros. Hora de parada: 23,95 euros. Aparcamientos (municipales) El minuto: 2,63 céntimos de euro. La hora: 1,58 euros. Las 24 horas: 15,8 euros.

Subirse a un taxi en Santander cuesta exactamente lo mismo desde 2014. Igual. Y eso no hace mucha gracia a los taxistas, que proponían "una revisión al alza teniendo en cuenta que los gastos de explotación crecen año a año". De entrada –argumentan–, se han incrementado los salarios de los trabajadores y las cuotas de autónomos en los dos últimos años. "Además, aunque las tarifas no cambien, tenemos que reprogramar los taxímetros para actualizar el calendario y, como cada vez que se desprecinta, pasar la inspección técnica. Sólo eso ya tiene un coste superior a cien euros", apunta Manu Andoni Ruiz, presidente de la Asociación profesional de Taxistas, que aclara que ellos pedían revisar únicamente el kilómetro recorrido y la bajada de bandera en la tarifa diurna (y mantener el resto congelado). "No sólo –explica– no se incentiva el taxi, por ejemplo, repartiendo vales de descuento en comercios y hostelería, sino que se le perjudica poniendo autobuses gratis o promocionando el uso compartido del vehículo privado". Además, desde el colectivo hacen referencia al informe de Facua-Consumidores en Acción, que coloca a Santander en el puesto 42 entre 54 ciudades en cuanto a los precios en el sector.

Ruiz asegura que "el Ayuntamiento ha podido ingresar este año del orden de 300.000 euros sólo en concepto de transmisiones de licencias, sin revertir ni un céntimo en el sector". Pide, de hecho, que esos ingresos puedan utilizarse para «amortizar licencias». Es decir, para retirar las que sobran. "Porque tiene que haber una por cada mil habitantes y en Santander hay 230 licencias. El Ayuntamiento tiene la potestad de hacerlo y, de hecho, se está haciendo en otras ciudades".

Otras medidas

"Se ha acordado analizar medidas innovadoras y diferentes que, sin repercutir en las tarifas, permitan incentivar el sector del taxi y mejorar su servicio a los usuarios. Para ello, se ha emplazado a los profesionales a trasladar propuestas al Ayuntamiento con el fin de estudiar y valorar su implantación", informó este lunes el Ayuntamiento. Los taxistas, en este sentido, insistieron en el cumplimiento del convenio con Transportes para controlar las recogidas de clientes en la ciudad por parte de profesionales de otros municipios. Una ‘antigua guerra’ en la que Ruiz asegura que "la Policía Local no actúa". "El sector –apunta– reclama otras vías de financiación, como ampliar la publicidad exterior en los vehículos. Nos han dicho que ya han dado un paso adelante, pero ese tema ha estado paralizado durante todo un año".