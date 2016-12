Navidades para todas las edades

Santander tiene estos días ese punto navideño que disfrutan los niños y los que no lo son tanto. En distintos barrios de la capital se han organizado varias actividades pensadas para todas las edades. Desde los talleres de los centros cívicos a parques infantiles. O la ruta de los belenes. Uno de los lugares con más éxito, independientemente de la edad, es la ya tradicional pista de hielo, por la que ya han pasado 6.500 usuarios y 23 colegios (lo que supone 7.500 escolares que entraron de forma gratuita).

Abierta de forma ininterrumpida desde las diez de la mañana a las diez de la noche –hasta el 10 de enero–, por seis euros se puede ser un artista de las piruetas, como Laura Romano, de 18 años. «Es mi quinto año como patinadora de hielo. Al principio me traían mis padres, pero ahora vengo con amigos. Me encanta». De su grupo, es «la experta», contó David Bolado, también de 18 años. «Esta es mi segunda experiencia y no estoy como para muchas florituras», dijo entre risas. Pero esta pista de hielo da para mucho más que para deslizarse en patines.

Según contó Noelia Arroyo, miembro del equipo de trabajo, «hemos tenido hasta una pedida de mano el pasado día 20». Una semana antes, prosiguió, «llegó la madre de un chico preguntando que si se podía cerrar la pista para que su hijo le pidiera a su novia que se casara con ella». «Al final vinieron los novios con amigos. Ella se puso los patines y a una señal de él, pusimos una canción romántica que nos había dado. Entró, se abrazaron y él se puso de rodillas. La gente flipaba. En ese momento entró una avalancha de gente por el arco de Juan de Herrera con pancartas y globos. Fue de película».

Otro de los puntos neurálgicos de estas fechas es el parque infantil y juvenil ‘Navipark’, instalado en el Palacio de Exposiciones, en El Sardinero. Está abierto hasta el 8 de enero, de 11.00 a 20.00 horas, excepto el 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá de 11.00 a 15.00 horas (los días 1 y 6 de enero permanecerá cerrado). Magia, talleres de teatro, cuentacuentos o una zona dedicada a los juegos tradicionales. Todo lo necesario para asegurar la diversión, según la edad, a lo que se le suman hinchables, espectáculos infantiles, juegos, zona de karaoke, ludoteca y casi una veintena de talleres de todo tipo.

Y más. Tras haber asistido ayer a la Gala de Reyes, los emisarios reales vuelven a estar instalados, hasta el día 4 de enero, en la plaza del Ayuntamiento, entre las 17.30 a 21.00 horas, lugar donde atenderán todas las peticiones de los niños y que trasladarán a Sus Majestades los Reyes Magos.

Los espectáculos familiares y talleres se suceden en los diferentes centros cívicos de la ciudad. Los cuentacuentos serán los protagonistas en la red de bibliotecas municipales, donde también los chicos entre los 12 y los 16 años harán un trabajo de recopilación de fotografías que muestren parte de los acontecimientos más importantes de sus vidas. La música inundará los centros de mayores, que también podrán visitar los belenes situados en el Mercado del Este, Palacio de Exposiciones y Plaza de la Esperanza.

El colofón a estos días navideños lo pondrá la cabalgata de los Reyes Magos, la tarde del 5 de enero (a partir de las siete de la tarde). Partirá de Gamazo para recorrer el centro de la ciudad hasta su habitual cierre en la plaza del Ayuntamiento.