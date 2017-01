Empresarios de Hernán Cortés piden más luz y limpieza, papeleras y placas

La nueva asociación de comerciantes y hosteleros de la calle de Hernán Cortés y calles aledañas se presentó ayer en público con una carpeta llena de peticiones y reclamaciones para el Ayuntamiento: que se instalen papeleras en las calles, que la iluminación sea mejor, que se coloquen placas en las vías donde no hay o donde son viejas y no guardan la estética del conjunto, y la instalación de placas en los edificios que recuerden que allí nacieron, vivieron o murieron personajes famosos. Y, sobre todo, que se limpien todas estas calles. Ayer, en la foto de presentación, a la que acudió la concejala de Cultura yTurismo, Miriam Díaz, posaron junto a la farmacia Breñosa. Aún hay en las aceras restos del botellón de la Nochevieja, con el confeti por todos lados. Como dice un comerciante de la zona «la limpieza brilla por su ausencia, en especial en la calle de Daoiz y Velarde. Si algún concejal quiere, que venga y paseamos juntos viendo cómo está la calle y la zona de contenedores detrás de ‘la Caixa’. Una auténtico asco». Y una hostelera de Peña Herbosa no se calló: «Ratas como conejos campan a sus anchas por la calle. Los adoquines de las calzadas se están hundiendo y las señalizaciones de los pasos de peatones han desaparecido».

La agrupación nace, como explicó el hostelero Carlos Zamora (Días de Sur) durante la presentación, con 33 miembros, «pero estamos seguros de que se irán uniendo muchos más a partir de ahora. Porque esta zona de Santander es una de las más interesantes de la ciudad y de España. Pocas tienen tal cantidad de locales y tiendas, es una zona que está muy viva, de día y de noche, con locales clásicos y modernos, de todo tipo».

Paula Martínez, de la tienda de confección de mujer La Folie está segura de que «esta zona de Santander es una referencia para los santanderinos y los visitantes. Queremos trabajar unidos para preservar el encanto de los negocios, porque mucha gente, mucha, huye de las franquicias y las cadenas y prefiere los pequeños negocios con encanto. Aquí hay de todo, podemos ofrecer todo lo que el consumidor desee y necesite».

El plan de trabajo de los comerciantes de Hernán Cortés y aledaños agrupados es difundir por internet su oferta y las bondades del barrio que defienden. Además de organizar con cada cambio de estación del año una serie de actividades de calle que contribuyan a atraer más público a la zona. Y en cuanto a sus relaciones con el Ayuntamiento, esperan que ahora que hay una agrupación de comerciantes y portavoces mejoren «y nos hagan caso, porque estamos reclamando papeleras y mejor iluminación desde hace diez años», recordó uno de los veteranos.

En la agrupación de pequeños empresarios «hay que conseguir que entren también las galerías de arte y todo lo relacionado con la cultura», explicó la librera Paz Gil, una agente cultural muy activa de Santander, porque no desean que los ciudadanos crean «que se trata solo de un movimiento hostelero. Somos más comercios que bares».