Vecinos de Casimiro Sainz reclaman que se mantengan los árboles

"Ni es necesario un carril bici que atraviese el túnel porque es una obra muy cara para que la usen muy pocos ciclistas, ni es de recibo que se retiren los árboles para hacer la obra, ganar espacio para los ciclistas y estrechar la acera Este de la calle de Casimiro Sainz". Estas son las razones que han movido a una de las vecinas de la calle, Ana Gómez, a comenzar una campaña de quejas contra la iniciativa municipal, que supondrá un gasto de 621.000 euros "y para los peatones será una manera más de arrinconarnos, de eliminar una acera interior del túnel, de quitar la mediana verde de la calle y de poner otra parte de la ciudad al servicio de las bicicletas", dice esta vecina que ha recogido 172 firmas que entregó en el Registro Municipal, con destino a la alcaldesa, el pasado 15 de noviembre "sin tener respuesta alguna por parte de Gema Igual o cualquier concejal o alto cargo del Ayuntamiento", se queja. La recogida de firmas seguirá por el barrio porque la intención es que "se respeten las encinas que hay en la acera, árboles de hoja perenne que nos ayudan a vivir un poco mejor. Hay muy pocos árboles enSantander y, ahora, el Ayuntamiento viene con que los van a quitar y sustituir por otros. Tememos que se mueran esas encinas que ya tiene un buen porte, como sucedió con la que estaba en Amaliach, que la trasladaron sin cuidado alguno y murió en solo un mes".

Hay más quejas. "No entendemos que el Ayuntamiento vaya a construir una mediana en Los Castros con el argumento de que mejora la seguridad de vehículos y peatones y se vaya a quitar la que hay en Casimiro Sainz".

Esta activa vecina, vicepresidenta de la Asociación Pombo-Cañadío-Ensanche, cuyo fin es defender el barrio, la lucha contra el botellón y contra las terrazas que invaden las calles "haciendo caso omiso de las ordenanzas municipales", se pregunta "qué uso tendrá ese carril bici y qué sucederá en días en que el tráfico de personas es multitudinario por ese túnel que une desde hace 25 años el Norte y el Sur de la ciudad, como sucede en días en que juega el Racing en El Sardinero, o la noche de los fuegos de Santiago, cuando miles de peatones atraviesan ese túnel caminando por sus dos aceras".

Porque, con la obra municipal prevista, la acera Este del túnel será solo para ciclistas. Los peatones tendrán que caminar por la acera Oeste.

Gómez y el resto de vecinos que han firmado la petición a la alcaldesa para que no se haga ese carril dicen no estar "en contra de las bicicletas ni de sus usuarios, sino del mal diseño del carril que hace este Ayuntamiento. Si se desea que la bici suplante al coche, pues que quiten carriles de coches y no aceras peatonales", afirma.

"Estamos a la espera de que la alcaldesa nos reciba, somos vecinos de Casimiro Sainz y si dice que visitará todos los barrios de Santander no sé a que espera para venir aquí, donde hay miles de problemas. Se lo digo como vecina, se lo ha dicho la asociación Pombo-Cañadío y se lo han dicho hosteleros y comerciantes de Hernán Cortes: calles sucias, escasa iluminación y falta de placas con los nombres de las vías".