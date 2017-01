Una campaña en change.org que pide el cierre del minizoo de La Magdalena suma casi 2.500 firmas

los perros son también animales y da pena que estén en pisos.. los lleven atados.. tiren de ellos. les den comida en bolitas para que depositen bolitas . etc... los castran.. y ...Oh que lindo perro

A mi me gustaría saber cuántos animales tienen en su posesión estos animalistas y si respetan sus condiciones naturales de vivir, ya sea de perros, aves, felinos, etc. POrque tener perros en casa no es respetar su manera natural de vivir.

Estos " animalistas " que luego tienen perros que no llevan correctamente atados por las calles que mal limpian cuando lo hacen las cagadas de sus perros, que les llevan en el coche son trasportín con el peligro que eso conlleva para ellos y para los pobres animales..... No se puede hacer humano a un animal, no es bueno para el ni para nadie. No veo yo que se les maltrate ni a los pingüinos ni a las focas.