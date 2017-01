El estreno de la renovada Grúa de Piedra se retrasa a mayo

Los planes no cambian, pero sí los plazos. Estará rehabilitada y estará en el mismo sitio. Pero los cuatro meses necesarios para que la Grúa de Piedra vuelva a lucir con su aspecto original empiezan a contar desde que arrancaron los trabajos. O sea, desde esta misma semana y no desde el momento de la adjudicación de la obra, que se produjo a finales del mes de noviembre. Desde entonces se han llevado a cabo unos "trámites administrativos" vinculados, sobre todo, "a permisos" que no han permitido arrancar las tareas hasta ahora, según explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González. Será, pero en vez de en marzo –como se anunció–, en mayo.

González es consciente de que todo lo que tiene que ver con la Grúa es un "asunto que hay que tratar con sensibilidad" por lo que supone, como símbolo, para la ciudad y para los vecinos. Por eso lamenta el cambio de fechas respecto a lo anunciado y desde el Puerto detallan esos "trámites" que se han prolongado durante un mes y medio. De entrada, desde la firma del contrato con la empresa se han centrado en las labores de "coordinación con las Actividades Empresariales de la Autoridad portuaria". Es el primer punto. El segundo tiene que ver con la compañía OHL, con la que han tenido que ponerse de acuerdo "debido a la obras del Centro Botín, ya que tienen que pasar por sus terrenos". Eso y colocar una valla –la que se instaló a comienzos de semana– que es compartida con la que rodea el perímetro del edificio de Piano. Más de uno –aunque esto nadie lo confirma– piensa también que en esta relación de cercanía tiene que haber, además, un punto de coincidencia en el calendario con respecto a las presentaciones y los actos de inauguración. Que la Grúa ‘luzca’ a la par que el centro de arte cuando lo acaben y lo enseñen tras una larga espera.

El Puerto habla de un tercer trámite previo al inicio de los trabajos. "La petición de permisos al Ayuntamiento de Santander para la entrada al recinto ya que se trata de un transporte especial". El proyecto incluye la colocación de un contenedor y la presencia de una plataforma elevadora –que ya está allí– previo al desmontaje de la estructura que aún queda en pie para trasladar todas las piezas a un taller (junto a las que se desprendieron en febrero de 2016 y que permanecían en las instalaciones portuarias del Barrio Pesquero hasta la semana pasada). Mover todo eso requiere del permiso correspondiente.

Plazo de ejecución

Así las cosas, con todos esos papeles ya cerrados, empiezan a contar los cuatro meses que se fijan en el contrato como periodo de ejecución del proyecto, que tiene un coste de 125.202 euros (más otros 26.292 en concepto de IVA). De mediados de enero a mediados de mayo. Con tareas simultáneas en el taller al que se traslada el puzle que hoy es la Grúa de Piedra (la empresa adjudicataria tiene su sede en Los Corrales de Buelna) y en el propio muelle en el que fue colocada (se va a instalar una nueva iluminación exterior e interior).

El inicio de los trabajos de limpieza de la cabina sirvió, gracias a las fotos que publicó este periódico –y que pueden verse aún en una galería en la página web–, para que muchos santanderinos conocieran el interior de la instalación y el estado de deterioro en el que se encuentra. Los operarios tuvieron que entrar con máscaras por el olor de los excrementos de aves acumulados durante estos años. Contrapesos acumulados, piezas rotas...

Fue el primer paso del proyecto de rehabilitación –que incluye colocar unos carteles explicativos en el muelle para aclarar exactamente qué se va a hacer–, un proceso pensado para que el símbolo de la vida portuaria recobre un aspecto lo más similar posible al que idearon en su proyecto Sheldon y Gertzden en 1896 y que vio la luz finalmente en el año 1900.