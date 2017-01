Con vistas al mar, por 40 euros

El 'lleno total' y el 'récord de ocupación hotelera' están en los titulares del final de verano. También en el balance de la Semana Santa o de uno de esos puentes que salpican el calendario. Están contentos, la cosa va algo mejor. Pero los hosteleros -con fama de 'llorones' (en el buen sentido)- siempre dejan caer que "el año es muy largo" y que no es oro todo lo que reluce. Que de lunes a jueves apenas hay trabajo y que los llenos duran pocos días. Bares, restaurantes, hoteles... También los precios altos. Para muestra, un botón. En Santander se puede dormir un sábado de este mes en una habitación doble de un hotel de cuatro estrellas en primera línea de playa, en pleno Sardinero, por 37 euros (IVA incluido, por si queda alguna duda). Y los precios, en general, están muy por debajo de los de Bilbao o San Sebastián. También, aunque algo más igualados, que los de Gijón y Oviedo. Los vecinos que tenemos a derecha e izquierda. "Esto dura como cinco meses", añade el presidente de los hosteleros cántabros, que se apunta a eso de 'no es oro todo lo que...'.

Es un ejercicio sencillo. Facilón para los que están habituados a la caza de ofertas por la red. De ahí llega, precisamente, la idea de este texto. Un vistazo a un conocido portal de reservas -Booking, que mueve un montón de habitaciones- y unas tarifas que llaman la atención. Lo siguiente es comparar. La búsqueda está hecha el pasado martes (todas las tarifas se han obtenido en el mismo día). Una habitación doble para hoy lunes (día 23) y, ya de paso, una para el sábado (28). Por aquello de ver si en fin de semana cambia mucho el precio. Se toman como referencia los primeros establecimientos que aparecen reflejados en el listado de tres, cuatro y cinco estrellas -los ocho o nueve primeros que aparecen, todos de sobra conocidos- y se repite la operación en las mismas fechas en las ciudades del entorno. El resto, echar cuentas.

A partir de ahí, se pueden sacar algunas conclusiones. La media en hoteles de cuatro estrellas de Santander (los de esta categoría son los que aparecen con más frecuencia y tomando los datos de seis establecimientos distintos) no llega a los cincuenta euros, lejos de los más de ochenta de Bilbao o los cien a los que llegan en San Sebastián. Otra curiosidad. Estos días se puede dormir en el Hotel Real, de cinco estrellas, por 81 euros. Es una tarifa similar a la del Reconquista, de Oviedo y también con esa categoría. Si uno busca el mismo nivel en Bilbao puede quedarse en el Ercilla López de Haro (91 en lunes y 122 en sábado) o en el Carlton (177 ambas fechas). Pero si el plan es pasar una jornada en San Sebastián durmiendo en el María Cristina habrá que sacar de la cartera 255 euros (262 si es el fin de semana). Mucha diferencia. Lo del 'finde' también varía. Hay subidas mucho más marcadas en los precios de las ciudades del entorno. Aquí, en los días consultados en enero, apenas se nota.

"Una pena"

"Hay que destacar que en esos precios está incluido el IVA y la comisión de la agencia o el buscador de internet", puntualiza Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería. En un cálculo rápido, habla de habitaciones que, descontado eso, pueden quedarse en un precio neto de 29 euros. "Y a eso quítale toda la logística de gastos de un hotel". "De este tema hablamos a menudo. En cuanto pasa el Puente del Pilar empieza la batalla. Vamos así de noviembre a marzo. La conclusión está clara. Tienes dos meses y medio buenos de verano y otros dos medios, pero el año son doce meses. Es una pena ver estos precios en un destino tan bonito y tan potente como Santander. Da no sé qué verlos...". Cree, de hecho, que subiendo ligeramente esos precios "vendrían los mismos" y añade que "en los hoteles de los pueblos que quedan abiertos los precios son algo más altos que los que tienen estos días en Santander".

Por eso, refuerza su teoría repetida de "tener los pies en el suelo" a la hora de quedarse con los titulares triunfalistas. "Sí que hemos subido un poco y estamos muy contentos. Pero los negocios de hostelería en Cantabria -advierte- no recuperan las inversiones hasta pasados catorce o quince años. Si tú le dices eso a un economista sabe que no es buena inversión. No es todo tan fácil y todavía no estamos bien colocados. Es bueno que los que quieran montar un negocio de hostelería vean también estos datos y los valoren antes de empezar".