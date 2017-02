El nuevo parque municipal en La Remonta se abre al público

ah!! y que no falten las cacas de perro!! (se me olvidaba!!!)

Y las 1.300 viviendas que pretenden hacer ? He visto el parque (?) esta mañana y es un camino de cemento sin más. Vallado . Y mas soso que pan sin sal. Esto no me preocupa..pero las viviendas y el pelotazo consiguiente sí...

Pero como no y una vez mas al ayuntamiento de Santander se le olvida ponernos una zona de esparcimiento canino para los vecinos de Peñacastillo y mira que tenemos zonas verdes de sobra pero sin habilitar para soltar a nuestros pobres compañeros de 4 patas.Para cobrar rapidito los impuestos andamos listos pues que sepan que en Peñacastillo la gente con animales se cuenta por cientos.Esperemos que por la zona de Hermanos Calderon se urbanice todo como parece que vamos de camino y nos concedan una zona para nuestros animales que no tienen porque estar las 24h atados por la calle y tienen sus derechos.

En los pisos y ciudades no deberían convivir perros. Los perros deben vivir en los pueblos y en las casas. Lo demás es una verdadera cerdada para el que tiene perro y para el que no.

Me gustan los perros, pero es triste reconocer que tienes razón. Me doy más cuenta desde que tengo un niño pequeño al que no puedo dejar que campe a sus anchas por los parques. Ni aun recogiendo los excrementos con una bolsita el suelo queda limpio, por no hablar de las meadas o de los que ni siquiera las recogen. Los perros no son compatibles con las ciudades. En el el parque que está enfrente de la remonta atrévete a caminar por la hierba...