Se presenta en el Ayuntamiento con una granada de mano que encontró en Peñacastillo

Un joven de poco más de veinte años se presentó a las diez de la noche de este viernes en el Ayuntamiento de Santander con una bolsa de plástico en la que llevaba una granada de mano. Tras encontrar el artefacto explosivo en los alrededores de la iglesia de Peñacastillo se presentó en su casa y se la enseñó a sus padres. En cuanto entró por la puerta, los padres del muchacho le 'invitaron' a sacar del domicilio la granada de mano, que a pesar de estar llena de barro y desgastada por el paso del tiempo podía explotar en cualquier momento.

Así que el joven, en lugar de avisar a la Policía, metió la granada en una bolsa y se presentó en la garita policial de la entrada norte del Ayuntamiento, junto al Mercado de La Esperanza. El agente que vigilaba en aquel momento la 'puerta de atrás' del Consistorio no tardó en reaccionar y pedir refuerzos. Rápidamente se sacó el artefacto del edificio público, se acordonó la zona para evitar posibles daños en caso de explosión y se avisó a los especialista en el manejo de explosivos de la Policía Nacional. Los Tedax acudieron raudos y se llevaron de inmediato la granada, una posible reliquia de la Guerra Civil.

Cada cierto tiempo aparece alguna antigualla de este tipo enterrada y el mensaje de los especialistas es siempre el mismo: "No tocar, no mover y llamar". Desde luego, meterlo en una bolsa de plástico, pasearse con ello por toda la ciudad y entregarlo en el Ayuntamiento, no es el mejor 'modus operandi'.

¿Qué hay que hacer si encuentras una bomba?

El hallazgo de este tipo de artefactos debe de ser comunicado en el cuartel de la Guardia Civil más próximo o en el teléfono 062, sin moverlos, trasladarlos o manipularlos, para que los Tedax se trasladen al lugar y se hagan cargo del mismo para su posterior destrucción. En algunas ocasiones estos artefactos han sido golpeados y manipulados por manos inexpertas, entrañando estas actitudes un gravísimo peligro para la integridad de las personas.

En tanto llegan las fuerzas de seguridad no se debe acercar, tocar o manipular el artefacto por ninguna persona. Una vez que la Guardia Civil se haga cargo del artefacto, si las condiciones lo permiten podrán destruirlo in situ, o por el contrario, de no ser el lugar idóneo por las condiciones de seguridad, será trasladado a otro lugar donde realizarán su destrucción.