Juan Gutiérrez 'Master' reparte entre sus amigos todos su trofeos de coctelería

En una decisión que nadie esperaba, el conocido hostelero santanderino Juan Gutiérrez propietario de la coctelería ‘Master’ ha repartido entre sus amigos los trofeos conseguidos en sesenta años de trabajo y participación en concursos nacionales e internacionales. El viernes, en el Hotel Santemar de Santander, se reunieron 170 amigos de Juan Gutiérrez, en una cena fraterna en su despedida como profesional de la hostelería. No asistió nadie de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, y eso que el hasta ahora propietario de ‘Master’, es uno de los socios más veteranos. Tampoco asistió ninguna autoridad política o representantes de las de las administraciones. Gutiérrez ha cotizado durante 61 años a la Seguridad Social. Empezó a trabajar a los trece años y se ha jubilado con 74.

Sí estuvieron hasta 170 clientes y amigos de Santander y otras localidades de Cantabria, otros venidos de Bilbao, Asturias, Cáceres y Ávila, varios periodistas y profesionales del mundo de la hostelería, como Fran Jerez, Pedro Villalón, Guillermo Vega Gandarias y Abraham Rodríguez, presidente de la Asociación de Barmans de Cantabria.

Hizo de maestro de ceremonias el veterano periodista Javier Rodríguez, que durante 24 años presentó el concurso de coctelería que organizaba en Santander Juan Gutiérrez. El concurso se celebró, con intervalos, entre 1976 y 2004. Paticipaban profesionales cocteleros de toda España, de los mejores locales y hoteles. Como dijo Rodríguez ante el público congregado, Juan Gutiérrez "deja caer el telón de la actividad profesional y lo hace en pleno éxito y contando con el cariño de los amigos y la admiración de los compañeros de oficio. Ha elaborado cócteles de manera magistral y ha sido un maestro y un amigo. Y un profesional extraordinario".

El homenajeado y ya jubilado explicó que "no me ha resultado nada fácil dejar la hostelería, pues en este oficio he dejado los mejores años de mi vida. Y espero haber dejado buena huella entre mis clientes. He trabajado sesenta años y 38 en la coctelería Master, en la calle de El Sol. Saqué fuerzas de flaqueza para seguir adelante y doy las gracias a cuantos compañeros siempre me ayudaron. Gracias a los clientes, base fundamental de mi éxito. He sido afortunado de ver a mis clientes satisfechos. Mi lema siempre ha sido que el cliente, antes de marcharse, esté tan contento y satisfecho que estén deseando volver".

Y, para agradecer a los presentes, que le respaldaran en su último acontecimiento público repartió entre todos ellos los trofeos expuestos en la sala: copas, platos, metopas, bandejas, cocteleras, cuadros y figuras, entre otras cosas. Todos salieron de allí con un trofeo conseguido por el "maestro", como dijo Javier Rodríguez. Hasta regaló los tres premios ‘Chicote’ conseguidos: de bronce, plata y oro. Es el único coctelero de España que posee las tres categorías.

La coctelería Master será transformada en un nuevo local de copas con terrazas, y conservará parte de su esencia, como la barra, los sofás chester de cuero negro y las lámparas de grandes lágrimas de cristal. La fachada de grandes placas de onix de Pakistán tiene los días contados. Se le echará en falta en Puertochico.