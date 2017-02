La biblioteca vuelve a madrugar

A las nueve de la mañana había ruido en las plantas de la Biblioteca Municipal de Santander, un ruido paradójico para un lugar en el que debe haber silencio. Desde hace ocho años, ese silencio se debe a que ahí adentro no sucedía nada; nadie cogía libros, marcaba teclas ni ojeaba los periódicos porque desde hace ocho años, la Biblioteca Municipal sólo abría por la tarde a diferencia de otras salas -algunas municipales, como la de Torrelavega- que sin embargo sí ofrecían este servicio a los vecinos. Desde esta misma mañana, el nuevo horario es otro, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.30 horas.

Con una colección de libros en préstamo que asciende a 20.569 libros, y un fondo patrimonial "que se puede consultar pero no llevar a casa por su valor histórico" que asciende a 80.000 títulos, la Biblioteca crece en personal y en horas después de que en los últimos años su servicio fuera a menos. Hasta 2009 había dos bibliotecas en la ciudad, la Municipal -dedicada a fondo histórico-, y la del Gobierno regional, que era la de colección de libros préstamo habitual. Cuando ésta se fue a Tabacalera y nacio la Biblioteca Central que hoy conocemos, se quedó sólo la municipal dando los dos servicios pero en la mitad de horas. Esta carencia es la que hoy empieza a resolverse, pareja a un aumento del 30% en la dotación presupuestaria de Cultura, ya que la realidad obliga a actuar. Las cifras así lo imponen: de los 16.965 préstamos registrados en 2014, en 2015 bajaron a 14.426 hasta llegar a los 12.601 en 2016.

El responsable de la Red de Bibliotecas, Pablo Susinos, explica que esta bajada en los préstamos se debe a "la falta de inversión histórica" a pesar de que el Plan de Dinamización de Bibliotecas cuenta este año con una partida de 75.000 euros frente a los 15.000 con los que contaba en 2015. "Una gran inversión puntual tiene su reflejo en un aumento de préstamos, nuestro problema es que la crisis provocó recortes en las partidas y cada vez se compraba menos, a lo que se une que nuestras colecciones son pequeñas y que el lector asiduo ya las conoce".

El objetivo por tanto de ese cambio no es sólo duplicar las horas sino dotar de contenido al continente que hasta la fecha funcionaba a medio gas: "Abriendo más horas y prestando más servicios se busca captar más público y acercar a más ciudadanos hacia un centro cultural que gira en torno al libro pero que no se limita sólo al préstamo", explica la concejal, que asegura que de tres años a esta parte "se ha aumentado la partida presupuestaria" para la red de bibliotecas en las que además de la Municipal, con sede en la calle Gravina, están las adscritas a los centros cívicos de Jado, Ateca, Nueva Montaña y el Callealtero. Además, una vez se inauguren los centros cívicos de Cueto y Cazoña habrá que sumar dos bibliotecas de barrio más.

Optimizar los fondos debería tener una traslación inmediata en un aumento en la cifra de préstamos, sobre todo si se une a una política de apertura al pasar de las 30 a más de 57 horas semanales: "Las bibliotecas son un servicio público que es necesario no sólo mantener sino reforzar desde las administraciones públicas", explica la concejal de Cultura Miriam Díaz.

Para hacer frente a los nuevos servicios se han creado tres nuevas plazas que están reflejados en los presupuestos municipales de este año para aumentar la plantilla de la red municipal de bibliotecas. Aún no han salido a concurso y por el momento, se han incorporado dos personas a la biblitoeca de la calle Gravina coincidiendo con el cierre de la biblioteca de Madrazo.

Bibliotecas, en el punto de mira

Las bibliotecas han estado con frecuencia en el punto de mira y cuando han venido mal dadas su apoyo se ha visto mermado en nombre de otras prioridades. Sucedió en 2012 con el cierre de la Biblioteca Central de Cantabria los festivos y fines de semana, una medida que venía provocada por la política de recortes que se impuso en nombre de la situación económica y que se tradujo asimismo en el despido de catorce personas. La Biblioteca Central recuperó su horario completo en septiembre del año pasado, sin embargo las polémicas en torno a estos espacios no cesa.

Las bibliotecas son las ramas que primero caen para hacer leña cuando hace frío y el último caso de poda fue el referido a la de la Escuela de Idiomas. Un cartel anunciaba su inminente cierre para el 31 de diciembre de 2016, pero las uvas y el nuevo año dieron al traste con el augurio: los 7.789 socios de la biblioteca (entre los más de 6.000 alumnos que tiene la EOI en Santander) sigue usándola a día de hoy. La pragmática razón que aventuraba el cierre no era otra que la burocracia: un correo electrónico que recibió el 26 de diciembre la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas advertía que como la aprobación de los presupuestos de Cantabria de 2017 por parte del Parlamento no se producirá hasta el mes de febrero, no se podía derivar dinero a pagar las becas de los dos auxiliares que trabajan en la biblioteca, además de la responsable de la misma, Cristina Díaz, profesora de Inglés del centro.