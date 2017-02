El valor catastral de la zona Norte de Santander baja un 600% por la anulación del PGOU

Los vecinos de la zona norte de Santander están recibiendo notificaciones de revisiones catastrales motivadas por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que según ha informado la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander, presentan un descenso de "entre un 400 y un 600%". El Ayuntamiento de Santander, por su parte ha querido apuntar que los recibos del IBI de 2017 se ajustarán a la nueva realidad urbanística, por lo que serán más bajos que en 2016.

Así todo, la asamblea se pregunta si el Ayuntamiento "dejará en un cajón esta nueva valoración o nos devolverán el impuesto de IBI que nos cobraron en el año 2016, o nuevamente los vecinos tendrán que colapsar organismos oficiales con más reclamaciones o recursos". Pero la respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar. De acuerdo con lo analizado por los servicios técnicos municipales, "el efecto de la sentencia de anulación del PGOU para el IBI no tendría efectos retroactivos". Fuentes municipales señalan que el IBI de 2016 "se giró de acuerdo con el PGOU vigente en ese momento y no procede, por tanto, ni que el Ayuntamiento reclame el valor de lo que recaudó de menos ni que se devuelva la diferencia en los recibos cuya cuantía fue mayor en 2016 de lo que será en 2017".

Puesto que la anulación del PGOU de Santander devuelve a los terrenos de esta zona al plan de 1997, cuando estaban calificados como suelo rustico de carácter agrícola, la asamblea considera que el Ayuntamiento debería hacer lo mismo con el IBI tomando como referencia la base imposible catastral ahora rectificada, y recuerda los mas de 600 recursos de vecinos de Santander que están pendientes de resolución del Tribunal Económico Administrativo.

En concreto, la Gerencia Regional del Catastro está comunicando a los vecinos con propiedades en los pueblos de Cueto, Monte y San Román, un acuerdo de alteración de la descripción catastral que dice, como consecuencia de la anulación del PGOU de 2012, el terreno ha dejado de estar clasificado como suelo urbanizable delimitado, por lo que pasa a valorarse de acuerdo a su cultivo e intensidad".

"En resumen que vuelve a ser prao o suelo rústico, para sembrar patatas, plantar hortalizas, etc.", señala la asamblea en un comunicado de prensa, en el que expone un ejemplo notificado, de un solar valorado en 1.635,99 euros en 2016 y que pasa a valorarse en 257,63 euros en 2017.

Diferencia entre las dos valoraciones

Para la asamblea, la diferencia entre las dos valoraciones demuestra que "tenía razón" cuando denunciaba un "catastrazo", frente a la postura de los concejales del Partido Popular que decían que era una "pequeña" subida.

El colectivo agradece la "confianza" de los vecinos que presentaron más de 600 recursos que hoy se encuentran en el Tribunal Económico Administrativo, y considera que el Ayuntamiento de Santander "se vuelve a equivocar intentando minimizar el problema fruto de una sucesión -dice- de gravísimos errores".

En este sentido, señala que si bien la causa de la anulación del PGOU es "externa al mismo", dicha circunstancia "no legitima los graves errores de los que adolecía dicho plan y sus consecuencias".

Comenta al respecto que el PGOU preveía una población de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estimaba que harían falta 35.316 nuevas viviendas, pero "lejos de alcanzar esas previsiones Santander, ha perdido 10.000 habitantes en los últimos años", argumento sobre el que se basaba el desarrollo urbanístico del Plan y que a su juicio hace que quede "deslegitimado".