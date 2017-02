El túnel de Tetuán estará cortado dos meses en dirección a Puertochico

El túnel de la Avenida de Los Castros a Puertochico quedará cortado en esta dirección durante los meses de abril y mayo para la realización en su interior de las obras necesarias para albergar el carril bici que discurrirá por él. Seguirá abierta durante este periodo de tiempo la dirección Puertochico-Los Castros.

Los automovilistas tienen alternativas para enlazar Los Castros con Puertochico, a través de la calle de Francisco Palazuelos y por la Bajada de Polio, en la actualidad en obras pero que quedará abierto totalmente al tráfico en el mes de marzo.

El carril bici

La obras del carril bici que enlazarán Puertochico con Los Castros dieron inicio ayer, durarán ocho meses y costarán 600.000 euros. El carril bici irá adosado a la acera Este, y los ciclistas estarán protegidos de los coches por una barandilla de acero, de diseño similar a la instalada en los Jardines de Pereda.

Como ha informado el concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, al final solo se quita un árbol de su emplazamiento, junto a la parada del autobús, para permitir que el carril realice el quiebro hacia Canalejas y Casimiro Sainz. Se pierde un árbol en este punto pero se gana en la esquina de Castelar, donde se plantará una nueva encina. Además se plantan cuatro árboles nuevos en la acera del solar donde estuvo el edificio de la Diputación, «de manera que cuando acabe la obra, esta calle contará con cuatro nuevos árboles», destacó la alcaldesa Gema Igual.

Aunque recientemente el concejal Quirós informó que se moverían cuarto árboles, ayer explicó que la obra ha sido replanteada ante la insistencia de los vecinos por que no se toquen los árboles y se ha visto la posibilidad de que solo se mueva y desaparezca uno, necesario para el quiebro que debe hacer el carril bici. «Ese árbol no morirá, será plantado donde sea necesario en la ciudad», remarcó Igual que dejó claro que «la acera no será estrechada».

"Creando ciudad"

"En el Ayuntamiento siempre protegemos los árboles y seguiremos haciéndolo así", ha defendido Igual, quien ha destacado que con este proyecto, ejecutado por SIEC, se sigue "creando ciudad", se favorece el uso de la bicicleta y se da un paso más en el plan para que Santander acabe teniendo más de 28 kilómetros de carril-bici.

La alcaldesa ha pedido disculpas a los vecinos por unas obras que ha recalcado que estarán "ordenadas", en las que se actuará sobre un recorrido de 1.260 metros entre la rotonda de Puertochico y la avenida de Los Castros, sin eliminar acera o carriles para el tráfico.

De esta forma, el nuevo carril-bici conectará los tramos que ya existen para la circulación de bicicletas, que recorren el paseo marítimo y las facultades de la Universidad de Cantabria.

Detalles del trazado

En Casimiro Sainz, el carril-bici transitará por la acera de subida hacia el túnel de Tetúan. Además, para esta infraestructura, que tendrá un ancho de 2 metros y que irá acompañada por una barandilla de acero para proteger a los ciclistas, será necesario recrecer la acera, lo que se hará eliminando la mediana que separa los cuatro carriles de esta calle (dos en cada dirección), que de esta forma se podrán mantener.

Por el túnel de Tetuán, el carril bici circulará por la acera en dirección a la avenida de Los Castros, que quedará para el uso exclusivo de los ciclistas. Los peatones podrán cruzar a la otra acera gracias a un semáforo con pulsador que se instalará a la salida por la fuente de Los Delfines.