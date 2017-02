Santander ha rendido este domingo homenaje a todas las víctimas del terrorismo al cumplirse 25 años del atentado de ETA en La Albericia en el que perdieron la vida Julia Ríos, su esposo Eutimio Gómez, y Antonio Ricondo.

La hija del matrimonio, Silvia Gómez Ríos, y un primo de Antonio Ricondo, Pedro Terán Ricondo, han descubierto una placa, en el monumento erigido en el lugar del atentado en memoria de los fallecidos aquel 19 de febrero de 1992 cuando un coche bomba explotó al paso de un furgón policial matando a tres personas y dejando una veintena de heridos.

Tras el descubrimiento de la placa con la frase: 'La ciudad de Santander en memoria de Julia Ríos, Eutimio Gómez y Antonio Ricondo, asesinados por la banda terrorista ETA el 19 de febrero de 1992. En homenaje y recuerdo de todos aquellos que sufrieron la violencia bárbara y cruel del terrorismo', han colocado una corona de laurel junto al monumento.

La alcaldesa Gema Igual ha afirmado que Julia, Eutimio y Antonio "son quienes nos empujan hoy a lanzar un grito silencioso de rechazo rotundo en contra del terrorismo" y ha instado a los ciudadanos a no olvidarse de ellos y a decir, "en su nombre, alto y claro, que el terrorismo, sea del signo que sea, no tiene lugar en nuestra sociedad".

Igual ha trasladado la repulsa de todos los asistentes hacia los actos de violencia y hacia quienes los perpetran, los amparan o los defienden y ha advertido: "nadie va a poder imponernos el miedo. Nadie nos va a quitar la libertad. Nadie va a apoderarse de nuestras vidas".

de la hija de las víctimas

Carta para el asesino

El exdelegado de la AVT en Cantabria ha recordado parte de una carta que escribió Silvia al asesino de sus padres, con las siguientes palabras: "Por un momento trato de ponerme en tu lugar y si yo hubiera matado a tus hijos y estuviera arrepentida no solo sabría sus nombres, me habría interesado por saber qué fue de sus vidas y en qué podría ayudar. Pero claro, tú y yo no tenemos nada que ver. Yo jamás habría podido arrebatarte lo que tú más quieres en tu vida. Ni a ti ni a nadie. Ni con tres vidas que vivieras, cumplirías tu condena".