La Plataforma del Sur recurre la fianza que le piden para querellarse contra el Centro Botín

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria no está acuerdo con la fianza de 3.000 euros que le ha impuesto el Tribunal Supremo por querer ejercer la acción popular en la querella sobre la construcción del Centro Botín.

En un auto fechado el 3 de enero y consultado por Europa Press, el Supremo señala que la legitimación procesal que habilita a la acusación particular para personarse y a intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte, "requiere una justificación suficiente y debida de su condición de perjudicado, agraviado u ofendido por los delitos imputados".

El Alto Tribunal considera que en este caso "en absoluto se ha acreditado" a su entender, lo que lleva al alto tribunal a considerar a la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria como acusación popular.

Una acción popular que supone la prestación de una fianza que deberá ser "proporcionada y equitativa", de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso. En este sentido, considera que la cantidad de 3.000 euros "satisface las exigencias legales y cumple con las previsiones moderadoras de su importe".

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria , asociación querellante, no está de acuerdo con el auto emitido por el ponente Cándido Conde Pumpido, al considerar que no tiene que pagar fianza y que puede ser acusación particular.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, recuerda que "en caso de ser acusación popular, existe una normativa que permite que las asociaciones que representan a las víctimas de los delitos no tengan que pagar fianza".

En la querella que presentó la plataforma el 1 de febrero denuncia que "todo en el proceso que se ha llevado a cabo para la construcción del Centro Botín en Santander es ilegal".

Piden que de manera cautelar y mientras se tramita la querella, "se proceda a paralizar las obras del Centro y no se permita el inicio de ningún tipo de actividad en el edificio".

En su querella, de 80 páginas de extensión, la plataforma denuncia el incumplimiento "reiterado" de la ley "en todos los trámites" de esta actuación y pide que se investiguen los hechos porque, a su parecer, "podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en actuaciones públicas", así como condenar a sus responsables en el caso de haber delito.

El colectivo pide que la investigación se centre en todos los miembros del Patronato de la Fundación Botín (Javier, Ana Patricia, Carolina, Paloma, Carmen y Emilio Botín O'Shea yJaime Botín Sainz de Sautuola).

También quieren que se investigue a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria cuando se inició la tramitación del Centro Botín; a Dolores Gorostiaga, vicepresidenta regional entonces; e Íñigo de la Serna, que ejercía como alcalde de Santander.

También solicita que se investigue al expresidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe; y a los expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Christian Manrique y José Joaquín Martínez Sieso.