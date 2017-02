"'La Pera' es una manera especial de vivir la amistad a través de los años"

No hay nada mejor que el aplauso y el halago de los compañeros para reflejar el cariño y el respeto. Y de eso saben mucho en las comparsas de los carnavales de Santander. "¿‘La Pera’? Siempre que se les llama están ahí para animar Santander, en cualquier circunstancia", reconoce Santiago Higuera, miembro de la comparsa más antigua de Santander, ‘Los Arreglaos’, para destacar el papel de ‘La Pera’, que mañana recibirá el premio Copa de Cava de los carnavales al cumplir 25 años de historia. "¿‘La Pera’? Muchas cosas han cambiado en todos estos años, pero no el espíritu con el que se creó la peña, el de reunirnos para compartir buenos momentos", cuenta su presidente, Ismael de la Vega, que ya está ideando una "macrofiesta y una exposición para celebrar nuestro 25 cumpleaños, además de alguna que otra sorpresa, si el dinero nos da para ello".

De la Vega es el artífice del grupo. Trabajaba en el restaurante Cañadío cuando decidió instalarse por su cuenta y abrir un bar con un socio en la calle Perines, número 35. Lo llamó La Pera. "Fue allí cuando un grupo de amigos decidimos hacernos una camiseta con el nombre del pub para lucirla por todos los sitios y así nació la peña, de la mano de mis amigos Carmelo Cano y José Antonio San Martín".

Su primera salida como peña fue "el mismo día de la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona en 1992. En lugar de verlo por televisión, como hacía todo el mundo, decidimos hacer algo distinto. Nos fuimos a los toros con nuestras camisetas de ‘La Pera’. Por entonces eran blancas –ahora son verdes, con el pañuelo blanco–. Y desde entonces, no hemos parado, luciéndola por toda la ciudad". Pero fue durante el partido en el que Javier Clemente debutó como entrenador de la selección española, "ganamos a Inglaterra 1-0, en El Sardinero, cuando nos estrenamos de verdad. Fuimos 126 personas al campo. Un gran día para nuestra pequeña historia".

"¿De qué estoy más orgulloso? Yo creo que de haber conseguido que el bar fuera el punto de reunión de todo el mundo, su referencia. Antes no había que llamar a nadie para quedar; te pasabas por La Pera y siempre había allí alguien conocido".

Ismael de la VegaPresidente de 'La Pera' Creo que las redes sociales han matado un poco la forma de relacionarse de los amigos"

Recuerda "con agrado" Ismael de la Vega las Navidades. "Nuestros aperitivos de Nochebuena y de Nochevieja eran memorables. Los primeros, porque en el centro de la ciudad aún no se hacía nada. Concentrábamos a una marabunta de gente deseosa de pasárselo bien". Y era en el bar de Perines donde surgían cada día planes distintos: barbacoas, viajes, partidos de fútbol, juegos tradicionales, campamentos...

Relata el presidente de la peña sus primeros carnavales, "en febrero de 1993. No sabíamos que el Ayuntamiento invitaba a las peñas, así que unas dieciséis personas nos pusimos a la cola del desfile, sin más, de forma espontánea. Lo pasamos tan bien, que el año siguiente ya formábamos parte oficial del desfile. Por primera vez fuimos todos igual disfrazados. ¿De qué? Pues de pera", ríe. Pero el "gran año", cuenta, fue el de 1998. "Éramos más de 300 socios y fuimos al carnaval 172 personas disfrazadas de vikingos; con carroza y todo. Éramos imparables, conocidos por todos".

También deporte

Pero no todo han sido fiestas. "El deporte nos interesa mucho y siempre lo hemos apoyado. En el 93 nos inscribimos como Sociedad Cultural y Taurina y Deportiva. Ese mismo año comenzamos a seguir al Teka Cantabria de balomnano y a ir a los partidos del Racing cuando se trataba de momentos importantes. Y a raíz de la amistad con los Amigos del Costa Azul, de La Albericia, empezamos a ir a competiciones de deporte rural –tirar de la cuerda o cortar troncos– por toda la región, por Asturias y por el País Vasco. Hemos estado con la selección española en Alemania, Polonia, Portugal...".

Para este santanderino, que en breve cumplirá 55 años, "‘La Pera’ es una manera especial de vivir la amistad a través de los años. Con el tiempo, las cosas han cambiado, como es normal. Nos hemos ido casando y formando familias y ya no tenemos la misma libertad de movernos de antes. Pero la esencia con la que nació aún persiste", dice orgulloso.

La peña cuenta hoy en día con 1.900 socios de distintas nacionalidades, "aunque los realmente activos somos unos 350". Desde su punto de vista, "las redes sociales y el whastapp han matado un poco el espíritu de los grupos de amigos de antes;para organizar cualquier cosa, quedábamos a una hora y lo hablábamos en persona, ahora todo es por el teléfono o por Facebook. Ya no se queda como hace años".

¿Y la gente de Santander? Ismael no tiene reparos en decir que "es curioso cómo a la gente de la capital le cuesta participar en eventos como los carnavales o las Fiestas de Santiago. Para que se pongan el pañuelo que regala el Ayuntamiento durante la Semana Grande hay que perseguir a la gente y, sin embargo, cuando van a San Fermín se compran hasta el fajín. Tampoco son muy amigos de disfrazarse en carnavales, pero bien que lo hacen cuando van a Santoña, por ejemplo". Y es que en Santander, "la gente no es muy de peñas. Les cuesta entrar, aunque a nosotros nos tienen mucho cariño", algo, agregó, "que no fue así al principio, porque nos veían solo como juerguistas". Sin embargo, "siempre hemos sido muy respetuosos con la gente. Cuando hemos ido a otras ciudades o pueblos, hemos organizado barbacoas o comidas con otras peñas. Siempre hemos buscado la integración y la amistad".

Ahora, 25 años después, ‘La Pera’ tiene puesta la mirada en las siguientes generaciones. "Nosotros somos todavía los que tiramos del carro, ellos nos apoyan y continuarán la saga, seguro". Habrá más ‘La Pera’.