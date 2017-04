Igual dice que se ha pedido un informe de zona norte tras la denuncia de vertederos

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho que se está comprobando la denuncia que ha hecho una asociación sobre la proliferación de vertederos en la zona norte del municipio, ha añadido que se ha pedido un informe, y ha apelado a la responsabilidad ciudadana para que los residuos se tiren en lugares adecuados.

La alcaldesa se ha manifestado así en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la denuncia pública que ha hecho la asociación Centinelas, que ha lamentado la proliferación de vertederos en la parte litoral norte de Santander y en la zona de la futura senda costera.

Aunque esta asociación ha señalado que trasladó esa denuncia hace tres meses a la Concejalía de Medio Ambiente, la alcaldesa ha asegurado que hasta ahora no tenía conocimiento de estos puntos de vertido.

"No quiero decir si es o si no es verdad, sino que no tengo conocimiento de por qué canal nos lo han comunicado si es que nos lo han comunicado", ha aseverado, antes de agregar que se está comprobando la denuncia de la asociación.

Igual ha explicado que la ciudad cuenta con una patrulla del servicio de basuras para actuar frente a los vertederos incontrolados y no autorizados.

Ha añadido que se trabaja en toda la ciudad y que se ha pedido que un informe de la zona, y ha subrayado también que no se está "descuidando" ningún vertedero incontrolado.

"No es un lugar autorizado y la gente que vierte ahí los residuos no debería tener ese comportamiento", ha recalcado la alcaldesa, que considera que "es al final la falta de civismo de la gente la que hace tirar residuos donde no se debe".

Igual ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos utilicen los puntos limpios y ha apelado a la responsabilidad individual al depositar los residuos.