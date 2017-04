"Necesitamos una marca que defina lo que ofrece Santander"

–¿Existe una concienciación de que vivimos un cambio de mentalidad en el vínculo entre ciudad y cultura ciudadana?

–Desde luego está en boca de todos, unos y otros lo repetimos sin cesar. Pero, ¿es cierta? Los profesionales estamos absolutamente convencidos, pero no ahora, lo hemos estado siempre, y no hemos dejado de repetirlo. Es el momento de que quienes tienen en sus manos la posibilidad de instalar este cambio lo hagan. La pelota está en su tejado.

–¿Cree que la apertura del Centro Botín transformará la ciudad?

–El Centro Botín será, sin duda, uno de los factores que propiciarán una transformación de la ciudad, pero no puede ser el único. No deben esperarse milagros. No podemos permitirnos ese lujo, tenemos una deuda con la historia, con nuestro patrimonio, con nuestro potencial. El Guggenheim, aunque no se trate exactamente del mismo caso, transformó la dinámica de la ciudad porque las instituciones, infraestructuras y empresas culturales, así como el sector turístico, trabajaron unidos en la misma dirección y al mismo ritmo estimulando, a su vez, la participación ciudadana. Podríamos generar un momento decisivo en nuestra región, pero no sólo por el nacimiento del CB, sino por la necesidad de una apuesta política en la cultura, algo que podría ser una parte fundamental del desarrollo económico de Cantabria.

–¿Por ejemplo?

–Estoy hablando de la ampliación de infraestructuras ya existentes, la creación de nuevas, la planificación de visitas a los centros de interpretación, museos, cuevas, espacios expositivos… pero, sobre todo, del convencimiento y firme apuesta que genere una sólida cimentación que de forma a una región rica en patrimonio y turismo cultural. Si sabemos aprovechar las oportunidades que se están dando y el potencial del entorno que tenemos como receptor de proyectos turístico-culturales, inauguraremos no sólo un nuevo edificio en la ciudad, sino un nuevo momento en la región. Es obligado no perder la oportunidad que el CB ofrece, como punto de inflexión, como momento de reflexión. No se puede hacer ciudad sin hacer territorio.

RADIOGRAFÍA EN CORTO ¿Debería haberse afrontado el Centro Botín de otro modo? –Es el momento de analizar postulados futuros. Es necesario tomar lo mejor de los proyectos para que sea posible trasladar esta ciudad al plano internacional. Defina su modelo de ciudad –Una ciudad abierta al mundo y a la época en la que se encuentra, conocedora de su potencial y preparada para desarrollarlo mientras se aferra a su historia y tradiciones. Es posible. ¿Hacia dónde debe dirigirse el Santander del siglo XXI? –Sin duda alguna hacia el asentamiento del turismo cultural como revulsivo dinamizador de economía y actividad viva de la ciudad. ¿Qué debe primar en el eje Centro Botín- Santander? –La dinamización ciudadana, la educación de los niños en la cultura y la suma de instituciones como reclamo del turismo cultural nacional e internacional. ¿Qué tres medidas abordaría para transformar la ciudad? – Planificar y estudiar profundamente junto a expertos y profesionales la hoja de ruta. Desarrollar un plan de acción y ser creativos y únicos.

–¿Qué le sugiere el diseño del edificio de Piano y su integración?

–Piano y Zaha Hadid son dos de mis arquitectos contemporáneos favoritos... La influencia sobre el entorno, a todos los niveles, de los proyectos de Piano es algo que no puede ponerse en duda. Estéticamente hablando, el edificio me parece bello, sinuoso, armónico y equilibrado, creo que redunda en la forma orgánica que comulga a la perfección con la bahía, el mar, la vegetación de los jardines, todo se ve reflejado en su superficie en un intento de crear un punto de encuentro entre lo natural y la apertura al futuro. Nos recuerda que el futuro está aquí y que mira más allá de nuestra bahía.

–¿Echa de menos comunicación, cercanía y empatía en la relación entre el proyecto y el ciudadano?

–Como ciudadana espero que no sea así, no tendría ningún sentido. Parece que hemos terminado el proceso de construcción, que se nos ha hecho largo y tedioso. Hay que ser capaces de cruzar esa cúpula imaginaria que se levanta sobre las infraestructuras culturales desde ambos lados. Creo que son conscientes de lo que se espera. Pero no me gustaría estar en su lugar, esta ciudad es difícil.

–¿Qué necesidades más acuciantes tiene Santander en su empeño por ser la cacareada ciudad cultural?

–En primer lugar, creerlo de verdad. A todos se nos llena ahora la boca con la cultura, pero sin respaldo, sin una apuesta económica, sin una planificación, sin cohesión, sin rumbo, sin que existan planes directores a nivel local y regional estrechamente vinculados, desarrollados por profesionales con experiencia acreditada en la elaboración de este tipo de estrategias, sin vincular cultura y turismo, sin pactos políticos que respeten los planes durante al menos una década, sin expectativas de hoy a mañana… Ciertamente sólo es cacarear. Es de vital importancia que también se cuente con la ciudadanía. No todo vale. Debemos exigir generosidad política que definitivamente piense en el futuro a largo plazo, aparcar egos y debates infructuosos.

el perfil De la Plataforma de empresas culturales a la dirección de Arko Directora de proyectos culturales, su labor de gestión se ha diversificado por campos como la dirección creativa en trabajos de diseño y marcas, formación y proyectos europeos. Laura Cobo, socia cofundadora y codirectora de ARKO Promociones Culturales desde 1999, es comisaria de arte y directora de montajes expositivos. Licenciada en Bellas Artes, máster en Gestión Cultural, en la actualidad preside la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (Pecca), responsabilidad que implica una continua relación con las principales entidades públicas y privadas de la comunidad. Su empresa gestiona diferentes espacios de titularidad pública de forma integral o parcial, caso del Teatro Casino Liceo de Santoña, Teatro Municipal de Los Corrales, Sala Bretón y El Almacén de las Artes de Astillero, o Centro Cultural Ramón Pelayo de Solares. Ha sido miembro de la Comisión de Museos y ha coordinado colaboraciones artísticas fuera de la comunidad. Esste año coordina, entre otros, todo el proyecto expositivo de la Colección Los Bragales.

–¿Y qué radiografía contempla?

–Me sigue pareciendo sorprendente que salir de la ciudad sea algo extraordinario, casi una aventura. No entiendo cómo los colegios no cuentan con visitas ‘obligadas’ a las cuevas, al Museo Altamira, nuestro románico, nuestros museos, centros de interpretación… Los niños deben conocer nuestro patrimonio, así se crean nuevos públicos, así se conciencia sobre el respeto y así se crea orgullo de región. Cuando conoces lo que hacen otras regiones con mucha menos riqueza y potencial, sientes una tremenda mezcla de rabia e impotencia.

– ¿Pecca es una demostración de que es posible la apuesta por la cultura al margen de lo institucional?

–Es una demostración de que la unión y la coherencia hacen la fuerza. Ha sido capaz de unir el sector cultural, un sector tremendamente diverso, con disciplinas muy diferenciadas, pero con un sentir y una problemática común, con un convencimiento sólido, con apuestas firmes que son el eco de una demanda común de todo el sector. Lo que quizá ha significado Pecca es que las ideas y compromisos se demuestran actuando. Romper con ese ensimismamiento y la crítica constante que no suele ir acompañada de la acción. Pedimos, demandamos y exigimos mientras hacemos. Las recientes Jornadas Marca Cultura Cantabria han sido un claro ejemplo.

–¿Qué opina del modo en el que se gestiona la cultura municipal?

–Existe criterio, voluntad y capacidad de escucha si bien se carece de medios técnicos y humanos. Es materialmente imposible llevar a cabo proyectos de envergadura sin respaldo presupuestario y equipo humano.

–¿La Fábrica de Creación es uno de los referentes de futuro?

–Dependerá mucho, pero mucho, del enfoque que adopte, y dependerá de la profesionalización e independencia en su dirección y del apoyo económico que se le ofrezca. Su relación con el resto de infraestructuras y los creadores locales, nacionales e internacionales. La teoría siempre es maravillosa, pero generalmente la práctica dista mucho de lo inicialmente establecido. La dirección del espacio debería quedar abierta a un concurso público por su dirección en la que un jurado de profesionales pudieran valorar el proyecto de cada uno de los candidatos.

–¿Cuáles son las fortalezas y las necesidades que presenta la ciudad?

–Sin duda una mejor mejor comunicación con el exterior, una de nuestra mayores debilidades. Y también la descoordinación. Nuestra fortaleza, sin duda, es lo que ya tenemos, lo que se está creando y lo que podremos crear a partir de lo existente. Nuestro potencial cultural es algo que ya está ahí, falta el convencimiento y la apuesta institucional. La Prehistoria debería ser un vehículo generador de turismo que posicione el resto de manifestaciones, debemos crear lanzaderas que faciliten la movilidad y la visita de turistas y locales por todo nuestro patrimonio, con una agenda rica que apoye lo contemporáneo y posicione lo tradicional.

–¿El protagonismo de los barrios es un objetivo casi obligado?

–Desde luego, pero siempre con una visión global, no deberíamos crear microhábitats independientes. Trabajar con los barrios es parte de la creación de Marca. Pero también es necesario hacerlo de un modo lógico. Los barrios son fundamentalmente ciudadanos en su entorno natural, personas que demandan y tienen necesidades que han de ser cubiertas, pero han de vincularse barrios entre sí, eso supone poner en marcha a toda una ciudad y así crearemos nuevos públicos con demandas y ofertas dimensionadas.

–¿Se ha descuidado lo emocional y hay dejadez con las tradiciones?

–Es posible, no me atrevo a afirmarlo con rotundidad. Lo que sí puedo afirmar es que parece existir cierta vergüenza, me refiero en general, también de la ciudadanía, con respecto a las tradiciones, pues parece que las son algo que favorece el lado más paleto y me disgusta profundamente ese sentir. Una vez más, no somos conscientes de nuestra riqueza. Olvidamos que somos, geográficamente, la periferia de la periferia, con todo lo que ello implica.

–¿Necesitamos una marca?

– Rotundamente sí. Es esencial. No me refiero a un logo, ni a un eslogan, que por supuesto deben existir… Necesitamos una marca que defina lo que ofrece la ciudad de Santander. Nosotros lo conocemos. Fuera de Santander puedo asegurar que no. Necesitamos especialización.

– Peatonalizar, crear carriles bici, ‘metro-tus’, arte en la calle... ¿Es un Santander necesario? ¿Llega tarde?

–Necesario sí. Debería haber llegado antes, pero llegó, es lo positivo, aunque debería marcar un estilo de ciudad que transcienda lo puramente anecdótico. Es fantástico ir construyendo una ciudad más sostenible, más contemporánea, pero ¿tenemos claro el modelo que deseamos?

–¿Hay demasiado discurso a la hora de planificar iniciativas ciudadanas?

–Debe existir coherencia en las iniciativas ciudadanas. Pero el discurso en ocasiones es excesivamente filosófico, agotador y poco práctico. De nuevo, me veo obligada a solicitar profesionalización.