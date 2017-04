Destrozan los 24 focos del paseo de la Peña del Cuervo abierto hace un mes

Todavía está el cartel que colocaron para la inauguración. 'Conexión de la pasarela sobre el espacio ferroviario y la Peña del Cuervo'. Hubo visita de la alcaldesa y paseo con los vecinos. Hace un mes. Y ese es el tiempo que han durado los cristales que protegen los focos instalados en el muro lateral del nuevo paseo, que costó cerca de un millón de euros. Los 24, todos, están rotos. Hechos añicos. El Ayuntamiento confirma que ya hace días que se constataron los primeros destrozos. Que rompieron algunos. Ya entonces se presentó denuncia ante la Policía. Ayer ya no quedaba ninguno en su estado original. Son los cristales, pero también hay un par de pintadas y un buen número de plantas arrancadas en el recorrido. Desde el Consistorio aseguran que la factura de los daños asciende a los 11.000 euros.

«Madre de Dios, no han dejado uno». Eso se escuchaba a media mañana en una infraestructura que todavía huele a nuevo. La conexión sin cuestas entre la pasarela y los ascensores que construyeron para llegar de la calle Castilla a la calle Alta y la Peña del Cuervo. Todos los que pasaban se quedaban mirando. Los focos -con tecnología LED- están instalados en el bajo del murete de uno de los laterales. Al final del talud, en el lado opuesto a las vías del tren. Rotos, y los cristales por el suelo. No se salvó ninguno desde la parte de la bolera que también remodelaron con las obras hasta la enorme columna por la que suben y bajan los ascensores. En el primero -si uno empieza el paseo desde la Peña- no es que falte el cristal protector, es que falta toda la pieza. El foco entero. En ese punto -y en otros más del trayecto- el tramo final del talud se rellenó con piedras. Tiene toda la pinta que no resultó muy complicado romper los cristales...

El Ayuntamiento asegura que aumentará la vigilancia y pide ayuda a los vecinos

«Yo el viernes ya lo había visto así», comentaba un operario que estaba realizando tareas de mantenimiento en la zona verde. Eso confirma lo que dicen desde el Ayuntamiento. Que ya hace días y que ha ido a más. «Nada más producirse el primero de los hechos se presentó denuncia ante la Policía y se encargaron además los materiales necesarios para la reparación», explicaron las fuentes municipales consultadas por este periódico. Aseguran que las piezas «van a ser repuestas por la empresa adjudicataria del contrato de alumbrado (Elecnor)». Eso sí, visto lo visto, van a sustituir el cristal por metacrilato «para garantizar una mayor resistencia ante posibles actos vandálicos». Creen que para este viernes ya estarán reparados, aunque ayer eran muy visibles los diminutos trozos de cristal en el suelo junto a cada una de las estructuras en el muro.

«La reparación -aseguran las mismas fuentes- no tiene coste para el Ayuntamiento porque entra dentro de la garantía total incluida en el contrato con Elecnor».

Más destrozos y vigilancia

Es curioso. Están rotos los 24 del paseo nuevo. Sin embargo, a escasos dos metros, los de la pasarela sobre las vías (que si no son iguales son muy parecidos, también en los bajos de un muro lateral) están intactos. O no les vieron o con esos -tal vez más expuestos a que les detectaran- no se atrevieron. Y también resultan llamativas las dos pintadas que hay en cada extremo del paseo. En un lateral de la columna de los ascensores, en letra negra, han escrito un 'SNT'. Una especie de firma. Y algo que parece similar (porque la caligrafía no es el fuerte del autor de la pintada) han plasmado en granate sobre las jaulas rellenas de piedras que hacen de pared en la otra punta, junto a la zona de columpios. Allí al lado, en las mismas gradas de la bolera y en la zona verde inclinada que hay tras la pista deportiva, los restos del botellón están a la vista (y eso que hay una papelera unos pasos más allá). Para completar la lista de desperfectos, las plantas. Más de una docena ha sido arrancada de cuajo.

Por todo ello, el Ayuntamiento anuncia que se tiene previsto «aumentar la vigilancia en la zona». «Y se ha pedido a los vecinos -añaden- que avisen a la Policía si ven algo» (en el cercano Parque del Agua fueron los propios vecinos los que hace pocas semanas avisaron de que a un tipo le dio por cortar doce árboles). Todo para proteger una de sus últimas obras presentadas tras ocho meses de trabajos y una inversión de 873.000 euros. Un camino de 170 metros de longitud y cuatro de anchura que utiliza un buen número de usuarios para evitarse las cuestas. Ayer mismo, con amenaza de lluvia a media mañana, había un goteo de personas caminando. Vecinos de la Peña del Cuervo y de los alrededores y también los que desde la calle Castilla o el entorno de Las Estaciones quiere ir, por ejemplo, a Valdecilla.