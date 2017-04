Un aparatoso accidente en la entrada a Santander provoca cuatro heridos

Un espectacular accidente que se ha producido a las 14.45 horas en la calle Marqués de la Hermida, en la entrada a Santander ha provocado cuatro heridos que han sido trasladados al hospital Marqués de Valdecilla. Los heridos son dos mujeres (M. A. H. I., de 26 años de edad y M. C. B. F., de 48 años), que iban andando y en ese momento se disponían a cruzar entre coches, según han señalado fuentes policiales; el conductor del automóvil volcado (J. C. T.) y el copiloto de uno de los coches que circulaba por el carril central de la vía (E. C. M.).

Según la explicado el equipo de Atestados de la Policía Municipal de Santander, un coche Ford Kuga, que circulaba por el carril de la derecha de los tres que tiene la calle Marqués de la Hermida (los agentes están investigando a qué velocidad iba) ha intentado girar a la derecha y en ese momento ha chocado con otro automóvil que iba por el carril central. Esto le ha hecho perder el control y ha acabado chocando contra otros cinco coches que estaban estacionados y llevándose por delante a dos mujeres que estaban cruzado en ese momento.

Los heridos han sido trasladados al Hospital de Valdecilla, para lo cual el 061 ha tenido que intervenir con dos ambulancias para cada una de las mujeres heridas y con otra más para trasladar a los dos hombres, al conductor del vehículo que ha provocado el accidente y al copiloto del otro, que estaban muy contusionados y bastante aturdidos.

El accidente, en el que han tenido que intervenir además los Bomberos de Santander, ha provocado una gran retención para acceder a la ciudad por la calle Marqués de la Hermida, aunque en estos momento la circulación parece que está volviendo a la normalidad en una mañana en la que las retenciones han sido una constante debido a la huelga de los taxistas.