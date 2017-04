PP, PSOE y PRC posponen el debate sobre La Remonta hasta el próximo Plan General

¿Debe la finca de La Remonta dejarse como un espacio natural -sin viviendas- para Santander ahora que la anulación del Plan General de 2012 obliga a replantearse desde cero su futuro? El PP, PSOE y PRC (los tres partidos mayoritarios en la Corporación municipal) creen que el parque natural es "una posibilidad", pero ayer no respaldaron una iniciativa de Ganemos Santander Sí Puede en este sentido por considerar que una moción en un Pleno, en este momento, "no es la forma más adecuada" de tomar esta decisión, que exigiría más reflexión.

Y, sobre todo, porque consideran que su futuro debe estar ligado a una visión de conjunto de la ciudad cuando se pongan las bases del próximo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que hay que redactar. Así, los tres partidos citados estuvieron de acuerdo en darle una vuelta a los usos de este espacio, si bien el PP votó en contra de la propuesta de Tatiana Yáñez-Barnuevo mientras socialistas y regionalistas se abstuvieron, con lo que se ganaron el reproche de César Díaz, portavoz del equipo de Gobierno, que les criticó por su "falta de valentía".

Los minoritarios (Ganemos, IU, Ciudadanos y el concejal no adscrito Antonio Mantecón) votaron a favor de respetar la naturaleza actual de la finca. La moción pedía expresamente que se busque un emplazamiento alternativo para los pisos de protección oficial que se tenía previsto levantar en esos terrenos. Estos son ahora más visibles que nunca, ya que por primera vez los santanderinos pueden entrar en el recinto gracias al parque construido. El Ministerio de Defensa es el propietario de los terrenos y el interlocutor fundamental a la hora de plantearse proyectos en esta área de la ciudad.

Los portavoces del PSOE y del PRC (Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, respectivamente) coincidieron en su argumentación: Santander debe abrir un periodo de reflexión, dado que la anulación del PGOU trae bajo el brazo "una oportunidad" para La Remonta. "Es necesario un debate al respecto", señaló el socialista, que espera que se inicie "un proceso de participación ciudadana" antes de decidir "la nueva configuración". El regionalista mantuvo que "hay que pensar en su potencial": en si puede servir para dotaciones o para convertirse en un corredor verde. Fuentes-Pila desea que la ciudad no encare el nuevo PGOU "a trozucos", sino de una forma global.

César Díaz, edil de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, reiteró lo que ha mantenido siempre, en total sintonía con los portavoces anteriores. A su juicio, esta parcela "no puede verse como una pieza aislada, sino en el conjunto de la ciudad y la decisión que se tome tiene que estar encuadrada en el marco del nuevo Plan General". Al popular le molestó que el PSOE y el PRC no fueran "coherentes" con sus discursos y votaran en contra de la moción de Ganemos. "No lo hacen porque la moción especifica que tiene que ser un espacio natural y lo que no quieren es decir que no a un parque natural".

Por otro lado, Díaz tachó de "incoherencia" el que la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, pida participación ciudadana en la elaboración del próximo plan urbanístico y, al mismo tiempo, reclame que sea sólo la Corporación la que decida en una sesión plenaria sobre este proyecto concreto.

David González (Ciudadanos) y Miguel Saro (IU) se alinearon con la propuesta de parque natural tras considerar que la construcción de VPO (Viviendas de Protección Oficial) "no es prioritaria".

Valdecilla

El Pleno también echó para atrás una iniciativa con la que el PSOE quería que Santander reclame al Gobierno de España el cumplimiento de sus compromisos con la financiación del Hospital Valdecilla. El PP quiso enmendar la propuesta para añadir que se instara -de paso- al Ejecutivo regional a gestionar ante el Estado la recuperación de esa partida, pero los socialistas se negaron. De hecho, el debate supuso un crudo cruce de descalificaciones entre el PP y los partidos que sostienen al Gobierno cántabro (PSOE y PRC) por la pérdida de los 22 millones de euros que tendrían que haber llegado en 2016 a Valdecilla y que no se concretaron.

César Díaz reprendió al bipartito PRC-PSOE por haber perdido esa cantidad debido a su "nefasta gestión" a la hora de tramitar la subvención del Estado. César Díaz señaló que "los hechos" en torno a Valdecilla son "tozudos" y se detuvo especialmente en dos: fue el PP el que consiguió acabar las obras del hospital tras años de incapacidad del bipartito PSOE-PRC y "el PSOE no ha aportado ni un solo euro a la construcción del centro, frente a los 163 millones que han aportado los gobiernos del PP".

Casares y Fuentes-Pila le replicaron que estaba utilizando "excusas de mal pagador y mal perdedor" y denunciaron que al Gobierno de Mariano Rajoy ahora "no le valen como justificación las facturas del Contrato de Colaboración Público Privada (CPP)" de Valdecilla, una "hipoteca de 900 millones" que los cántabros tendrán que pagar durante varias legislaturas.

"Valdecilla es el mayor engaño de Rajoy a los cántabros", apuntó Casares, que recordó que el presidente español vino a inaugurar el hospital sin que estuviera acabado. "Su discurso resulta patético", añadió Fuentes-Pila. "Tendrían que sacar la cara por el hospital y que la respuesta del Ayuntamiento fuera unánime a la hora de exigir el compromiso".

El portavoz de Ciudadanos, por su parte, tuvo para todos ("tanto el PP como el PSOE han tenido comportamientos poco deseables respecto a Valdecilla"), aunque instó a recuperar el diálogo.

El Pleno votó en contra de redactar una ordenanza reguladora del acceso a los locales municipales

En el apartado de rechazos hay que consignar el que se llevó la creación de una Unidad de Educación para la Salud solicitada por el PRC. Todos los partidos salvo el PP apoyaron la propuesta, pero se produjo un empate en la votación (13 manos a favor y 13 en contra), por lo que hubo que acudir al voto de calidad de la alcaldesa, que se pronunció en contra. El empate se produjo por la ausencia del Pleno de la edil socialista Aurora Hernández, que está de baja laboral.

También se negó el Pleno a redactar una ordenanza que regule el uso de los locales municipales, aspiración del PSOE, que quiere que las condiciones de acceso a instalaciones locales estén claras para todos los ciudadanos. Prácticamente toda la oposición (salvo Ciudadanos) convino en que los criterios con que se conceden ahora son "arbitrarios". Esta idea fue rebatida por el edil Daniel Portilla, quien señaló que para el acceso a los locales existe un reglamento, se tiene en cuenta la representatividad de la asociación que lo solicita, entre otras cuestiones, y sólo se deniega cuando por hora y día están ocupados. Gema Igual ilustró con números: no hay peticiones de asociaciones pendientes y el año pasado se registraron 160 cesiones.