El ladrón sexagenario de La Albericia actúa de nuevo

A. C. J. ha vuelto a ser detenido por coger cosas que no son suyas y meterlas en su almacén de La Albericia, un habitáculo en el que cada vez que es arrestado la Policía encuentra de todo. Este hombre, de 65 años, estrenó su historial de detenciones con el robo de ropa de los tendales del barrio de Cazoña. Luego añadió el hurto de materiales de obras cercanas a su casa y ahora se suma un robo con fuerza. Escaló una tapia de metro y medio de alto para colarse en la finca de un vecino y llevarse las herramientas que allí había para el mantenimiento y arreglo de jardines. De nuevo, A. C. J. ha sido puesto a disposición judicial.

Según informa hoy la Policía Nacional, fue el pasado 20 de abril cuando un santanderino que estaba arreglando su jardín se percató de que alguien había entrado en su propiedad escalando una tapia. Le faltó una bolsa que contenía una podadora eléctrica, una sierra de calar, un martillo y una alargadera. Así que comunicó el posible robo a la Policía. Pero es que de forma simultánea, otro ciudadano llamó al 091 para informar de la "actitud sospechosa" de un individuo que estaba sacando y metiendo efectos en un local situado en la misma calle. Entonces, una patrulla se acercó alló y sorprendió a A. C. J. cuando trataba de meter en su local una bolsa con los objetos cogidos en el jardín del vecino.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a practicar su detención por un delito de robo con fuerza. Adenás, al entrar en el almacén del detenido vieron que allí había depositados "numerosos objetos procedentes de obras de la vía pública", cuenta la Policía. Después, los investigadores policiales encargados de esta tipología delictiva efectuaron un nuevo registro de este almacén, contando con la autorización del detenido, y de otros locales que también son de su propiedad. En los registros se intervinieron "numerosos efectos que habían sido sustraídos en una obra cercana". Todas las cosas recuperadas fueron entregadas en calidad de depósito a sus propietarios legales.