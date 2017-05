El Sardinero no luce

Pasado el Parque de Trueba hay un poste de color azul. En pleno paseo, a un par de metros escasos de la playa (la Segunda) y en un islote de césped rodeado por el pavimento de los dos caminos que abrazan el establecimiento hostelero. Se ve mucho, llama la atención. Allí, pinado. Con pinta de haber sido otra cosa. Porque una farola sin faroles es eso, un poste. Le faltan los dos que tenía y también el pináculo ornamental que completa la estructura de las luminarias con diseño clásico de esta zona. El caso es que de las 32 farolas que hay en este tramo final del recorrido por El Sardinero –desde que uno cruza por el paso de cebra del Lupa hasta llegar a la zona del Monumento al Cántabro, frente al hotel Chiqui, siempre por la misma acera– a 16 les falta alguna pieza. Echando números en un paseo rápido ayer mismo, faltan siete faroles (serían ocho si se tienen en cuenta las otras cinco estructuras que hay en la acera de la otra mano, junto al supermercado) y trece pináculos. El Ayuntamiento asegura que "en quince o veinte días" repondrán los focos.

Fue el temporal. El último. Este es probablemente el esquinazo más expuesto a la fuerza del Cantábrico en toda la ciudad. Pero, a la vez, es el tramo de la capital más expuesto a los turistas –o uno de los que más–. De hecho, todos los desperfectos que causaron olas y mareas se arreglaron a la carrera (papeleras, barandillas...). Siempre ha sido así para que estuvieran presentables de cara a la Semana Santa o al Primero de Mayo. Es una postal.

Por eso sorprende el estado de las farolas. Desde el Consistorio son conscientes del estado de la iluminación en este tramo. Confirman que el origen del problema estuvo en los temporales y explican que no se han repuesto aún porque Santander está, desde febrero, en pleno proceso de renovación de su alumbrado, lo que va a suponer, cuando termine, que se habrán cambiado 23.000 luminarias por todo el mapa municipal.

desde febrero Luces más blancas y una factura mucho más barata Será blanca y con algo menos de intensidad. Pero permitirá un ahorro de hasta el 80% en la factura de la luz. Son las características del nuevo alumbrado que ya se está instalando en Santander. En total, se van a sustituir 23.000 luminarias. Empezaron los trabajos en febrero y está previsto que acaben en octubre. La actuación la ejecuta la empresa Elecnor, que el año pasado resultó adjudicataria del nuevo contrato de alumbrado público, que conlleva la sustitución de todas las luminarias, la instalación y mejora de los 309 centros de control y la instalación de sensores en las farolas para regular la intensidad de la luz, dependiendo del tráfico de vehículos y de peatones en la zona.

Va por zonas y al Sardinero le tocará, según se anunció en su momento, en torno a septiembre u octubre (es el último de la lista, junto a Reina Victoria). O sea, que creen que no tenía mucho sentido reponer las farolas ahora con el sistema antiguo para volver a cambiarlas dentro de unos cinco meses. "Se han pedido los nuevos equipos electrógenos (que incluyen tecnología led) para reponer lo que falta por el efecto de los temporales. Estarán en quince o veinte días y el resto será sustituido ya cuando le toque", explicaron a este periódico desde el Ayuntamiento.

No hay pináculos

Se repondrán los faroles, pero no los pináculos. Para entenderse, cada farola tiene un poste, dos brazos con las luminarias en el extremo y una pieza en medio de esos brazos que remata la estructura. Un adorno en la parte alta. En total, ahora mismo faltan trece. Y seguirán faltando. Se han ido perdiendo en los últimos años como consecuencia de los temporales y, en general, de la exposición permanente a unas condiciones duras (el viento, el salitre...).

Han ido cayendo. "No se pueden sustituir porque es un modelo antiguo y el fabricante ya no los tiene", explican desde el Consistorio, que entiende, en todo caso, que, a diferencia de los faroles, no es un elemento esencial para la iluminación. Se quedarán así.

La vista tendrá que acostumbrarse, entonces, a farolas completas e incompletas. De las primeras quedan hoy en día 16 (aunque unas cuantas ya en la rotonda del Monumento al Cántabro cuentan con un único punto de iluminación y no llevan, de serie, el remate y hay otras cinco en la otra acera que sí tienen todas las piezas). Con ‘pirulí’ o sin él.