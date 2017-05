Los expertos piden rescatar denominaciones antiguas y más mujeres para el callejero

El grupo de expertos en Patrimonio e Historia al que el Ayuntamiento encargó estudiar qué prioridades deberían tenerse en cuenta para los futuros cambios en el callejero de Santander considera que la ciudad debería tener en cuenta dos cuestiones prioritarias a la hora de hacer modificaciones en la denominación de calles, plazas o parques. De un lado, proponen "conservar o recuperar las denominaciones antiguas u originales, si existiesen. En especial si son populares o están arraigadas, anteponiendo las que tengan vinculación con Santander o Cantabria, pero sin excluir los nombres de relevancia universal".

También recomiendan que se dé mayor visibilidad a los nombres femeninos con el objetivo de ir equilibrando en el conjunto del nomenclátor la presencia de hombres y mujeres. Esta propuesta para la ampliación del artículo 24 del Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones Oficiales del Ayuntamiento, será debatida en la Comisión de Cultura municipal y luego se llevará al pleno para su aprobación.

La proposición de cambio del reglamento incluye, además, las condiciones para denominar viales y espacios públicos y señala, por ejemplo, que no podrán otorgarse denominaciones a personas físicas no fallecidas y, cuando se propongan nombres de personas, deberán corresponder a figuras sobresalientes. Para garantizar que es así, la Comisión de Cultura estará facultada para pedir informes que avalen o no la excelencia.

Entidades y valores sociales

Los expertos han recomendado, por otra parte, introducir nombres de entidades, valores sociales reconocidos, hechos históricos, lugares, fechas significativas para la ciudad, actividades asociadas históricamente a áreas urbanas, y en general, sobre bienes pertenecientes al patrimonio inmaterial de la ciudad.

Finalmente, los expertos han recomendado que no se den denominaciones que contravengan la legalidad vigente "y en particular la Ley 52/2007 (la conocida como Ley de Memoria Histórica) por la que se reconocen y amplían derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

Fue precisamente la necesidad de aplicar esta ley en Santander la que provocó la convocatoria de este grupo de expertos, que han estudiado de forma general cómo nombrar el callejero de la ciudad a partir del hecho de que habrá que cambiar la veintena de denominaciones que, diez años después de la aprobación de la citada normativa, todavía están ligadas a la etapa de la dictadura. Anteriormente, este grupo ya decidió, tras meses de debate, sobre las calles exactas que podían considerarse ligadas al franquismo y cuya denominación era preciso cambiar.

El grupo de Patrimonio, Historia e Identidad está formado por 16 personas: seis representantes de entidades miembros del Consejo Municipal de Cultura, cuatro expertos externos propuestos y elegidos por el Consejo, y seis concejales.

Las entidades presentes son la Fundación Bruno Alonso, la Universidad de Cantabria, el Centro de Estudios Montañeses, la Agrupación Cultural Plaza Porticada, la Asociación Cantabria@Europa y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Los expertos externos que se eligieron fueron Ramón Saiz Viadero, Manuela Alonso Laza, Fernando Obregón Goyarrola y Concha González González. También forman parte de la comisión, con voz pero sin voto, los concejales Miriam Díaz (responsable municipal de Cultura y Turismo) Javier Antolín, Amparo Coterillo, Cora Vielva, Tatiana Yáñez-Barnuevo y Miguel Saro.