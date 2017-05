El 'café de la muerte', un espacio para hablar sobre el final, llega a Santander

Tabú, silencio, temor, distancia, respeto. La muerte impone su ritual y la comunicación con todo lo que la rodea está sumida tanto en su negación como en un ejercicio de ocultación. Sin embargo, al margen de creencias y costumbres, la sociedad contemporánea está poniendo sucesivamente nuevos mecanismos de relación con ella. A los debates, legislaciones, iniciativas y asociaciones ligados a la eutanasia o la muerte digna se han sumado en los últimos tiempos otras figuras que abordan la muerte cara a cara. El denominado 'Death Coffee' o 'Café de la Muerte' es uno de esos espacios destinados a generar un lugar de diálogo y convivencia en torno a un territorio que, muchas veces, se elude o se disfraza. El espacio público para hablar de la muerte se ha plasmado en los últimos tiempos en esta iniciativa que, a modo de conversación, de 'quedada para hablar con naturalidad de la muerte', se ha empezado a extender por Europa.

La moda ha llegado a España recientemente y Santander no será ajeno a ella. Este mes de mayo nace el primer proyecto coordinado por Diego Villalón, trabajador social y cofundador de la Fundación Más que Ideas, y Noelia Palacio, psicooncóloga y experta en cuidados paliativos. "No se adscribe al concepto de grupo de apoyo ni al duelo". Ni tan siquiera es una jornada formativa en la que se extraigan conclusiones, sino que "el diálogo en sí mismo es el objetivo principal", apuntan sus responsables. Lo que pretende es dar una "vuelta de tuerca" a la muerte, se plantea como "una conversación entre amigos alrededor de un café para hablar sobre la muerte con naturalidad y sin tabúes..". Es un modelo que comenzó a popularizarse en Reino Unido en 2011 y que se ha extendido a nivel internacional. La psicóloga cita a Levinás, filósofo existencial, quien se preguntaba: "¿Qué sabemos de la muerte?". El 'Death Coffee' recupera esa pregunta: ¿Cómo vivimos esta experiencia igualitaria por antonomasia? "La muerte es eso que al mismo tiempo no sucede y que nos pasa, que cuando la tenemos de frente nos sobrepasa: nos angustia y nos produce miedo. La muerte es un tabú que aún resiste", reflexiona Palacio. La muerte no es un tema de conversación. La psicóloga subraya que "vivimos en un mundo más cómodo, más seguro, preciso y menos doloroso, y nos encontramos sobrepasados por el sufrimiento generado, precisamente, por ese mundo diseñado para buscar la felicidad evitando el sufrimiento".

En este contexto, "entendemos la necesidad de crear un lugar de encuentro en el que poder hablar libremente de la muerte". En Santander "queremos seguir el ejemplo de otras ciudades que han impulsado el modelo para favorecer espacios en los que poder dialogar de forma natural sobre un asunto al que la sociedad occidental sigue dando la espalda: el fin de la vida". A su juicio, negar la muerte o el sufrimiento "no es el mejor camino para alcanzar el bienestar". Desarrollada por Jon Underwood y Sue Barsky Reid, basada en las ideas de Bernard Crettaz, pretende "normalizar y naturalizar" la muerte, dando la posibilidad de que las personas aporten sus puntos de vista mientras toman un té o un café. Villalón resalta que "se han realizado más de 4.000 reuniones en todo el mundo y recientemente el Proyecto HU-CI (Humanizar los Cuidados Intensivos) realizó una convocatoria simultánea en 13 ciudades españolas".