El jefe de la Policía Local deja su cargo

Tras 15 años y ocho meses al frente de la Policía Local de Santander, Luis Hernández Castillo deja su cargo. Lo dejó por escrito este lunes y entre sus subordinados, unos 200 agentes en total, la noticia corrió como la pólvora. Hernández Castillo utilizó la orden que emite la Policía Local (es una circular interna) para encargar los trabajos específicos a acometer cada día, orden a la que ayer añadió un epígrafe con el título ‘Despedida’. En apenas nueve líneas, se disculpó "por aquellas acciones u omisiones que hayan podido ofender personalmente a cualquiera de los funcionarios" y se puso "a disposición" en su nuevo puesto de trabajo.

Su próximo destino laboral será el de coordinador general de Protección y Seguridad en Santander, un empleo de nueva creación que, en la práctica, supone que el hasta ahora jefe de la policía deja el mando directo de la Policía Local (el día a día) para pasar a coordinar a todos los cuerpos implicados en la seguridad de la ciudad, desde la propia policía hasta los bomberos pasando por la Protección Civil.

El Ayuntamiento no confirmó este lunes oficialmenteni la marcha de Hernández Castillo ni que vaya a convertirse en este coordinador que el Consistorio estaba buscando desde principios de año. Pero el comisario- jefe es el único candidato a cubrir esta plaza. Un portavoz municipal se limitó a señalar que el máximo responsable de la Policía está "en un proceso de promoción interna que todavía no está resuelto y tardará unos días". Ayer por la mañana, de hecho, hubo una comisión de valoración de sus méritos. A esta deben seguir otros pasos administrativos hasta que le sea adjudicada la plaza de forma efectiva. "Oficialmente no está hecho", subrayó esta fuente.

Sin embargo, lo que no se daba por seguro a nivel político, lo había expresado claramente por escrito el propio interesado en el documento conocido como Orden del Cuerpo que, con fecha de hoy, 9 de mayo, dice de forma literal: "En estas últimas órdenes que suscribo quiero agradecer la implicación y colaboración de todos los que, formando parte de este servicio, comparten que el fin de esta policía es el servicio al ciudadano". Tras disculparse por aquellas ofensas que hubiera podido cometer, se pone a disposición para el futuro. Y su breve despedida concluye: "Ha sido un honor servir y proteger a los ciudadanos de Santander. Os animo a que sigáis dedicando vuestro esfuerzo a este fin, dirigiendo a vuestra atención, especialmente, a aquellos que se encuentran en situación de debilidad en esta sociedad".

Zabala, sustituto

Por simple lógica de escalafón, el sustituto natural de Hernández Castillo será Gustavo Zabala Marotías, hasta ahora intendente y segundo en el orden jerárquico de la Policía. Este extremo fue confirmado por fuentes municipales: "Si el jefe se fuera, lo sustituiría quien habitualmente lo hacía cuando estaba de vacaciones o de baja laboral". Varias fuentes sindicales de la Policía Local coincidieron en señalar que es más que probable que su plaza salga a concurso más adelante.

Mandato . Hernández Castillo llegó al mando del Cuerpo en septiembre de 2001, en tiempos de Piñeiro Guerra con los sindicatos . En el mundo sindical, su marcha se esperaba desde hace meses: nunca hubo la más mínima sintonía Palabras de despedida . "Ha sido un honor servir y proteger a Santander. Os animo a esforzaros con los ciudadanos más débiles"

La despedida de Hernández Castillo era esperada desde hace varios meses en el seno de la institución policial, ya que su nombre sonaba con fuerza para ocupar el citado nuevo empleo de coordinador general de Seguridad. Su salida de la Policía Local era especialmente ansiada por los sindicatos policiales con los que Hernández Castillo mantuvo durante años una guerra a ratos abierta y a ratos soterrada.

Nunca hubo sintonía. Cada cierto tiempo, los portavoces de la plantilla salieron a denunciar todo tipo de "irregularidades" en la gestión de este departamento. En los últimos meses, la protesta sindical se basó en la necesidad de ampliar el personal. También han sido constantes las quejas por la mala organización interna y por el alto número de agentes destinados a las oficinas, lo que dejaba otro escaso número para ejercer la vigilancia en las calles.

El todavía inspector jefe llegó al Ayuntamiento de Santander con el encargo de dirigir la Policía Local en septiembre de 2001, siendo alcalde Gonzalo Piñeiro. Provenía de la Guardia Civil y, en Cantabria, ya había sido jefe del Servicio Marítimo de este cuerpo. Cuando él se puso al frente de la policía santanderina, sustituyó a Juan Escagedo, quien ejerció la función como interino.

En su próximo destino, Luis Hernández Castillo se apoyará en un reducido grupo de funcionarios. Sus funciones serán asesorar al concejal de área, Pedro Nalda, sobre cuestiones de seguridad a todos los niveles y emitir informes y memorias técnicas para optimizar la seguridad ciudadana. A preguntas de este periódico hace un par de meses, el jefe de la Policía Local consideró que "la nueva figura a crear por el Ayuntamiento es muy necesaria". Lo tienen otras capitales y supone dar un paso más adelante en estas cuestiones, argumentó.

El Ayuntamiento llevaba meses dándole vueltas a la forma de crear este servicio. Cuando se generó la plaza de forma oficial, se explicó que quien reuniera los requisitos para ocuparlo el cargo se ocuparía de estrechar los vínculos de todos los cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, tanto de forma interna (con los recursos puramente municipales) como en contacto con las organizaciones de esta índole de otras administraciones.