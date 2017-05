Ideas para ‘mover’ la calle

Si la idea es que se note algo, que la calle sea algo diferente a lo que es cualquier otro día, entonces, sí. Luego, en las ventas y en los balances –o en lo que cada uno se involucra con las iniciativas–, cada cual cuenta la feria según le va en ella. La Fiesta de las flores, en Hernán Cortés, y el Viernes Largo de Lealtad y la calle Cádiz intentaron ‘mover’ la actividad comercial y hostelera en los establecimientos de cada zona. Convertir la jornada en algo distinto. Adornos, alguna promoción, actuaciones en la calle... La amenaza de lluvia –todos andaban mirando al cielo de reojo– no les ayudó demasiado.

"Siempre que se corta el tráfico mejora porque la gente se siente más a gusto para pasear y mirar las tiendas. A mediodía, las terrazas de los bares han tenido más movimiento que otros días. Sí que se consigue llamar la atención y el hecho de que se hagan cosas como colectivo crea sinergias positivas entre los vecinos comerciales. No nos marcamos un objetivo concreto, lo vemos más como algo para el futuro, un trabajo a largo plazo", explicaba María Román, de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Hernán Cortés. Hoy siguen de celebración, con las vallas forradas de flores para que sea terreno vetado para los vehículos. "Yo he hecho un mercadillo, un ‘outlet’ en la calle y lo he vendido casi todo", decía Arancha de Vicente, de ‘M. de A.’. Estaba contenta. Y más opiniones. "Ha habido algo más de gente, pero esperamos que a última hora y mañana (por hoy) sea mejor. El sábado seguro que hay ambientillo". Ese era el balance de Paula López, de ‘Nook’, a eso de las siete y media.

También algún matiz. Para Patricia Del Haya, de ‘La Tartufa’, la iniciativa es "muy buena", pero ella echaba en falta que todo el colectivo de la calle se involucrara para que de verdad fuera "una fiesta". Algunos –su juguetería fue uno de ellos– sacaron mesas y productos a la calle, se trabajaron la decoración. Pero otros no tanto. "Un poquillo más", resumía en cuanto a las ventas. Habrá que esperar al sábado (hay actividades de once de la mañana a once de la noche).

El otro escenario

Mientras, en la calle Cádiz, desde un templete con el muro de la catedral a la espalda se anunciaba la actuación de un grupo infantil de danza. Primero, los chavales. Para atraer también a sus padres y entre baile y baile... Y, más tarde, la animación para los mayores. Eso explicaban los promotores de la idea. Todo, bajo guirnaldas de globos y estrellas amarillas. Viernes largo para 18 establecimientos de la zona, que, reconocen, está notando que Zara (uno de los evidentes tirones para atraer al público) esté cerrado y que la calle esté en obras.

"Como iniciativa siempre es bueno. Todo lo que sea dar ‘aire’ a la calle... Hay que hacerlo para que la gente se mueva, oiga y vea. Sobre todo, con las obras y el cierre temporal de Zara. Pero es verdad que tampoco es que hayamos tenido mucho meneo, no mucho más que un viernes normal", comentaba Raúl Ayala, de ‘Harper & Neyer’. Y eso fue antes de que empezara a caer el chaparrón, pasadas las ocho. Eso sí que es una gran faena para los bares y el comercio. Ya sea con una fiesta de flores o con un viernes largo.