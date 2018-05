Una acera lleva cinco meses cerrada al tránsito en Peñacastillo por peligro de derrumbamiento Unas vallas metálicas cierran el paso a los viandantes. / José Carlos Rojo El vial, ubicado en la calle Voluntariado, transcurre junto a un muro en mal estado. Justo en la zona acotada hay una parada de autobús JOSÉ CARLOS ROJO Santander Martes, 22 mayo 2018, 08:08

Hace más de cinco meses que una de las aceras de la calle Voluntariado, en Peñacastillo (Santander), permanece cerrada al tránsito de peatones. «Exactamente desde el 19 de diciembre», concreta Víctor Agudo, el presidente de la comunidad de chalets que se erige sobre ese vial en lo alto de una escollera de unos cinco metros.

'No pasar, peligro de derrumbamiento', indica el cartel de las vallas, porque según el Ayuntamiento de Santander, existe riesgo de que las grandes rocas del muro se desprendan. El problema es que nadie reconoce la responsabilidad sobre la obra de la escollera. El consistorio afirma que es competencia de la urbanización de chalets porque pertenece a su terreno, mientras que los vecinos defienden que ese muro ya estaba ahí cuando se urbanizó la zona, y que es el consistorio el que debería cargar con una obra que «no se finalizó correctamente».

«Esta es una obra de la urbanización de este sector que se entregó en su día al Ayuntamiento, incluso antes de que fuera comprada por el promotor» Víctor Agudo | Presidente de la Comunidad de chalets

El resultado es que el vial permanece cerrado desde el pasado diciembre. Algo que es aún más grave si se atiende a que justo en ese tramo de la acera existe una parada de autobús. «Estamos en conversaciones amistosas con el Ayuntamiento para arreglar esto, pero es que no se puede responsabilizar así, de forma gratuita, al primero que toca», reivindica Agudo.

Según los vecinos, fue una patrulla de la Policía Local la que transmitió a la comunidad la obligación de vallar la acera por peligro de desprendimiento de rocas. Más tarde se les hizo llegar un expediente sancionador en el que se les emplazaba a encargar un informe pericial y un proyecto para reparar el muro y reabrir el tránsito de público, siempre a cargo de la comunidad.

«Es un muro que está dentro de una comunidad de vecinos y son ellos los que tienen que dar solución al problema» César Díaz, | Concejal de Infraestructuras, urbanismo y vivienda

«Hay varias cosas sobre esto que hay que aclarar», explica el presidente de la comunidad. «Lo primero que no hemos visto jamás una roca caída sobre la acera. Segundo que este muro no se ha desplazado porque hay un murete guía en lo alto de la urbanización que nos deja ver si ha existido movimiento, y no lo hay. Tercero que ningún vecino hemos notado desplazamiento de tierras o grietas en las casas porque bajo este terreno hay una roca madre y no se va a producir un argayo. Y cuarto este muro está dentro de la comunidad, pero es una obra que se entregó al Ayuntamiento de Santander cuando Anjoca urbanizó esta zona. Si no lo entregó bien, no es un problema nuestro, porque el terreno ni siquiera estaba entonces adquirido por el promotor. Es el consistorio el que recibió la obra mal hecha», desgrana, punto por punto, Víctor Agudo.

Desde el Ayuntamiento las cosas se ven diferentes. «Fue la Policía Local la que trasladó al departamento de arquitectura que existía este problema con el muro de esta calle en Peñacastillo», recuerda el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz. «Al parecer se corre el riesgo de que se desprendan rocas. No las grandes que sustentan el grueso del peso del muro, sino las más pequeñas que sirven para anclar las más grandes». «En ese momento se abre un expediente y se le requiere a la comunidad que coloque esas vallas y que inicie el estudio para las obras de reparación del muro que está dentro de la comunidad».

La comunidad encargó el informe a un aparejador. «Lo hicimos porque lo primero que había que constatar era que el muro no se iba a caer; pero no porque creyésemos que era una responsabilidad nuestra», matiza Agudo. Sin embargo eso fue tomado por el Ayuntamiento como una actitud de conformidad con lo exigido. «De hecho la comunidad remitió al Ayuntamiento el informe y aquí se aprobó la obra de reparación que planteaban. Se acordó de hecho que las obras comenzarían en el plazo de un mes y que tendrían una duración máxima de dos meses. Con lo cual no entiendo muy bien qué sucede ahora si todo esto ya estaba hablado», afirma Díaz.

La solución pasaría por la consolidación del muro y la instalación de una malla metálica para prevenir que los hipotéticos desprendimientos lleguen a la acera. Pero parece que aún habrá que esperar a ver la acera reabierta al público porque ambas partes no alcanzan un acuerdo pese a que aseguran que están en conversaciones amistosas.