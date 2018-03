Arranca en Santander la segunda manifestación contra el MetroTUS Javier Cotera Los vecinos y colectivos presentes llegarán hasta el Ayuntamiento, donde está prevista la lectura de un manifiesto y una cacerolada DM . Santander Viernes, 16 marzo 2018, 20:04

Los vecinos de Santander han vuelto a echarse a la calle este viernes para decirle al Ayuntamiento : «No al MetroTUS» y pedir que el servicio de trasportes de la ciudad vuelta a la situación anterior al 1 de febrero para, a partir de ahí, encontrar nuevas propuestas al transporte de la ciudad, que «tengan su origen en las necesidades reales de los vecinos y de una participación ciudadana, real y sincera» .

Y han salido a la calle pertrechados con cacerolas, silbatos, tambores y cualquier cosa que haga ruido para hacerse oír alto y claro por parte de los responsables municipales. Con pancartas de 'No MetroTUS'; 'Cueto en Lucha. Al centro de un tirón', 'MetroTUS, dos esperas, avances? No creas', 'Gema Igual: entendemos el funcionamiento, no somos tontyos', los manifestantes han salido de Puertochico para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento donde está prevista la «sonora cacerolada» convocada por la Plataforma del Transporte de Santander que, por segunda vez tras la manifestación del pasado 3 de marzo, saca a cientos de vecinos a expresar su rechazo a los cambios introducidos en el transporte público, una decisión que tildan de «desacertada, muy lejos de las necesidades de Santander y sus vecinos». En la protesta se ve gente de todas las edades, con numeroso carteles hechos a manos que llevan mensajes para la alcaldesa y el Ayuntamiento. En su mayoría hacen alusión a las esperas y los transbordos y pide que se acabe con el nuevo sistema.

La manifestación se produce un día después de la entrada en servicio de algunos cambios en las líneas 18 y Central, y a unos días de que se implementen otros ajustes en las líneas 3, la 17 y la 5C2 y 5C1. Unos cambios que son bien recibidos, pero que en general se consideran insuficientes. Los vecinos de los barrios más periféricos de la ciudad solo quieren, por ahora, que se vuelva a la situación anterior.

Hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado su «respeto absoluto» por las personas que asistan a la manifestación porque tienen «todo el derecho» a protestar, aunque ha dicho que, para ella, «es más fácil preparar las soluciones en el despacho que en la calle». La regidora dice entender las quejas pero tambien resalta el hecho de que ya se están haciendo correcciones y se van a estudiar otras propuestas de modificaciones. En este sentido, ha defendido que «la mejor manera» de solventar el problema de las líneas del MetroTUS es estar «en los despachos, en las asociaciones de vecinos, con los vecinos, apuntando y estudiando las soluciones». Es lo que «estamos haciendo» y «ya está dando resultados», ha asegurado.

Está previsto que el 28 de marzo se reúnan la alcaldesa y la plataforma, que aglutina a una decena de asociaciones vecinales, a la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y a otros colectivos como el Consejo de Estudiantes, Concejo Abierto, DEBA o la Mesa de Movilidad de la Bahía de Santander.

La Mesa de Movilidad de la Bahía apoya todas las reivindicaciones de la Plataforma Transporte de Santander y las asociaciones de vecinos de la ciudad y ha exigido al Ayuntamiento que vuelva «al punto de partida» y a lo que era el TUS el 31 de enero.

Este colectivo considera que el Consistorio debe volver al anterior sistema de transporte urbana «con el mayor consenso posible», pero ha pedido «responsabilidades políticas al equipo de gobierno por los desastrosos cambios introducidos en el sistema de transporte público».

«Los cambios que se produzcan deberán ser consensuados y participado con la Plataforma Transporte Público y la Federación de Asociaciones de Vecinos en el marco de una gestión sinérgica del transporte de la Administración regional y los ayuntamientos del área metropolitana, con Santander como primera referencia», ha señalado la Mesa de Movilidad.

Y este colectivo vuelve a pedir un consorcio o que se cree una autoridad de transporte regional para hablar de estos asuntos.