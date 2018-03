Arrancan los primeros cambios en el MetroTUS con la cacerolada del viernes como telón de fondo Roberto Ruiz Este jueves entran en funcionamiento nuevas paradas y horarios en la línea Central, 18 y 11. La manifestación convocada por la Plataforma parte de Puertochico a las 19.30 horas PILAR CHATO Santander Miércoles, 14 marzo 2018, 20:37

Este jueves, 15 de marzo, entrarán en funcionamiento los primeros cambios en las líneas del MetroTUS anunciadas por el Ayuntamiento de Santander la pasada semana. Y lo hacen con una nueva protesta convocada -cacerolada incluida-, para este viernes, por parte de la Plataforma del Transporte de Santander que engloba a 17 organizaciones, en su mayoría vecinales, que consideran estos ajustes soluciones parciales «muy alejadas de las necesidades» de los ciudadanos y cuya demanda es la vuelta al sistema anterior al 1 de febrero.

Los cambios que se anuncian para este jueves afectan a nuevas paradas en las líneas 18 y Central y ajustes horarios en la línea 11, mientras que la semana que viene -del 19 al 25- se implementarán medidas en las líneas 3, 17, 5C1 y 5C2, según ha explicado el concejal de Movilidad, José Ignacio Quirós, quien ha explicado que se siguen estudiando alternativas para que los barrios de Monte y Cueto tengan servicios al centro sin transbordo en horas punta, modificando alguna de las líneas que prestan servicios a estas áreas, y también se analizan ajustes en las líneas 1 y 2 para coordinar mejor las horas de paso entre ellas.

Los cambios esta semana Línea Central Incorporará una parada en Casimiro Sainz, en los trayectos en sentido El Sardinero, en respuesta a las peticiones planteadas por vecinos de ese entorno. Línea 18 Modifica el recorrido de salida desde las Estaciones hacia Monte, y en vez de hacerlo a través del túnel de Pasaje de Peña lo hará por Isabel II para recoger pasajeros en la parada del Ayuntamiento. Línea 11 Cambian algunos horarios de la línea 11, que cubre, entre otras áreas, al entorno de la calle Alta y Tetuán para una mejor organización del servicio.

Pero para la Plataforma del Transporte la unica solución por ahora es la vuelta a la situación del 31 de enero, es decir antes de la entrada en servicio del MetroTUS y a partir de ahí encontra soluciones para el transporte que tengan su origen «en las necesidades reales de los vecinos y en una participación real y sincera».

Cambios la próxima semana Línea 3 (Ojáiz-Valdecilla) Tras reforzarse el servicio con un autobús más para que se cumplieran los tiempos de transbordo, con los nuevos cambios, en horas punta llegará hasta la Universidad, pasando por el centro, Puertochico y el túnel de Tetuán. 5C1-5C2 Prolongarán su recorrido por General Dávila, desde la intersección con Camilo Alonso Vega hasta la rotonda de Los Osos, dando así servicio al tramo final de dicha calle y atendiendo una demanda de los vecinos de la zona. Línea 17 (Corbán-Valdecilla) Recuperará su anterior trazado por General Dávila, Camilo Alonso Vega y Pedro San Martín, llegando además en horas punta a la plaza de las Estaciones.

Por ello convocan la manifestación -la segunda que se realiza en la ciudad- el viernes 16 de marzo a las 19.30 horas desde Puertochico hasta la plaza del Ayuntamiento bajo el lema 'No al MetroTUS'. En ella incita a participar a todos los vecinos de Santander, asociaciones sociales y gremios como los comerciantes, taxistas o sindicatos que ya se han manifestado en contra del nuevo servicio de transportes. La Plataforma convoca dentro de la «cordialidad, crítica, y reflexión» pero también de una manera afectiva como un encuentro de «armonía vecinal», entendiendo que «la ciudad es y se hace entre todos».

Para la protesta se pide que se acuda con sonrisas y pancartas y también provistos de silbatos, panderetas y tambores para concluir en el Ayuntamiento con una «sonora cacerolada».

La Plataforma critica que pese a haber solicitado una reunión con el Ayuntamiento, éste no les emplaza hasta el 28 de marzo. Considera, y no entienden, una demora así cuando en estos momentos «es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, que ha cambiado para mal la vida de los santanderinos». En una nota de prensa, la Plataforma critica que el Ayuntamiento ha tratado aisladamente el problema con asociaciones de vecinos a las que propuso soluciones parciales cuando lo que se necesita es «una solución dialogada con los representantes municipales de una manera global y no parcial». La Plataforma recuerda que hay recogidas más de 10.000 firmas en diferentes barios y se ha compuesto una chirigota en contra del MetroTUS