La asociación de San Román se desdice con el MetroTUS obligada por los vecinos Un autobús de los que circula por la Línea Central, la que une con rapidez Valdecilla con El Sardinero y viceversa. / Javier Cotera Los residentes han recogido más de 1.200 firmas para empezar y exigen que el Ayuntamiento recupere las líneas del TUS tal como estaban VIOLETA SANTIAGO Santander Jueves, 8 marzo 2018, 07:02

Más de 1.200 firmas recogidas y presentadas en el Ayuntamiento y el descontento manifiesto de un gran grupo de vecinos de San Román provocó ayer que la Asociación de Vecinos Virgen del Mar, presidida por Mariano Pérez Camus, vaya a convocar una asamblea para principios de la semana que viene donde se votará la propuesta municipal de recuperar la línea 17 solo en las horas punta, como salida al lío montado por el MetroTUS, rechazado en la práctica totalidad de la periferia santanderina.

Pérez Camus, que el martes declaró que prefería la vía de la negociación y que era mejor coger lo que había que quedarse sin oferta, dio marcha atrás de forma igualmente rotunda. «No queda otra que estar con los vecinos. La asociación no puede estar en contra el pueblo. Y aunque estamos negociando duramente con el Ayuntamiento para conseguir que nos den la línea como la teníamos» (antes del 1 de febrero), «si no es así, nos sumaremos a las actuaciones con otras asociaciones». El presidente de la asociación matizó ayer que la convocatoria de la asamblea todavía no era firme y que tendrá lugar el lunes o el martes.

Se refería a la movilización que se está organizando para el próximo viernes, día 16, jornada para la cual la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav) y la Asamblea Ciudadana por la Movilidad han pedido autorización a la Delegación del Gobierno para celebrar una manifestación en contra de la nueva red de Transporte Urbano de Santander (TUS). La manifestación partirá de Puertochico a las 19.30 y concluirá en el Ayuntamiento. Será la segunda movilización en la calle contra el MetroTUS tras la que se celebró el pasado sábado. La asociación de vecinos de Cueto y la organización de estudiantes universitarios CEUC declinaron en las últimas horas reunirse con el equipo de gobierno local. Están dentro de la plataforma y ejercerán sus derechos al amparo de esta que, de momento, no es reconocida como interlocutora por el Consistorio.

«Si el Ayuntamiento no nos da lo que teníamos antes, iremos con el resto de asociaciones» Mariano Pérez Camus | Presidente de Virgen del Mar

Estos días, las asociaciones de vecinos son un hervidero de intereses cruzados y la asociación Virgen del Mar sirve como ejemplo de lo que está pasando. Por un lado está la junta directiva, proclive a aceptar la propuesta municipal para contar con autobuses directos al centro durante cinco horas al día -las de mayor demanda vecinal- y por otra están los vecinos de a pie que quieren recuperar las rutas que han tenido en los últimos años y que, ante un conflicto tan encendido, no entienden que sus representantes no se atengan a sus reivindicaciones.

«Si la asociación está con nosotros, muy bien. Si no, les pasaremos por encima. Queremos parar el TUS» Gonzalo Revuelta | Vecino de San Román

Una vecina de San Román ha recogido más de un millar de firmas. «Estas son las primeras», explicó Carmen Castillo, que ejerció ayer de portavoz de una pequeña asociación de esta zona, Piedras Blancas. «Los vecinos estamos indignados, ofendidísimos, y le hemos dicho a la otra asociación que no nos representa. Vamos a seguir luchando por los horarios anteriores».

«Sin pasteleos»

«Nosotros no vamos a caer en trucos», indicó un vecino de San Román «de toda la vida» (Gonzalo Revelta) que apuntó que el objetivo es «parar este TUS y volver a lo que teníamos antes y vamos a seguir adelante. Si la asociación está con nosotros, muy bien. Si no, les pasaremos por encima. Los vecinos tenemos claro que esto hay que conseguirlo ahora o ahora. Si estamos unidos y no entramos a pasteleos, lo conseguiremos». También se pronunció poniendo en tela de juicio los pasos que dan los directivos de las asociaciones una vecina de Pecastillo que pidió que no se publicara su nombre: «En Peñacastillo votamos por sumarnos a la plataforma y, sin embargo, nuestros representantes (por Esteban Rebolledo y 'Cholo' Incera) han ido a una reunión en el Ayuntamiento». Esta persona declaró «estar estupefacta por todo lo que está pasando».