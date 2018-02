La Atención Temprana se unificará en el centro de salud de El Alisal tras las obras Una de las logopedas de la Unidad de Atención Temprana de Santander trabaja con una niña. / Javier Cotera Las consultas desplazadas a Nueva Montaña mientras se acometía la ampliación de instalaciones volverán a integrarse en la Unidad, que atiende actualmente a 534 niños de 0 a 3 años ANA ROSA GARCÍA Santander Lunes, 19 febrero 2018, 07:12

La Unidad de Atención Temprana de Santander, que atiende en la actualidad a 534 niños de 0 a 3 años con señales de alarma en su desarrollo, volverá a unificarse en el centro de salud de El Alisal una vez acaben las obras de ampliación de sus instalaciones. Esta reforma obligó a trasladar parte de las consultas a Nueva Montaña hace tres. Así que ahora que los trabajos ya están en la recta final, el equipo desplazado planifica su vuelta a una única sede, de tal forma que todos los menores de esa franja de edad del área de Santander que precisen sesiones de estimulación, fisioterapia, logopedia y psicomotricidad serán derivados a El Alisal, tal y como se hacía antes de las obras.

«Hay que reconocer el esfuerzo de la Consejería de Sanidad por dotarnos de unas instalaciones acordes al tamaño de las necesidades», señala Adelaida Echevarría, coordinadora de Atención Temprana, servicio que cuenta con otras tres unidades en Torrelavega (Covadonga), Laredo y Reinosa. Todos los equipos están integrados por fisioterapeuta, técnicos en desarrollo infantil -psicólogo o psicopedagogo- y logopedas. En total, son alrededor de 1.500 los niños atendidos al año.

El mayor porcentaje de casos se centra en la población infantil en situación de riesgo. Niños que nacen ya con algún problema o que teniendo un nacimiento adecuado presentan a lo largo de su desarrollo evolutivo unos signos que hacen que el pediatra les derive para determinar si existe un retraso en su desarrollo y realizar las intervenciones adecuadas para evitar que conlleve una discapacidad. «Estamos viendo cada vez más alteraciones de la comunicación, un incremento que ya viene desde hace años», apunta Echevarría. Se refiere a «trastornos del espectro autista y de comunicación en sí. No todo trastorno de comunicación tiene autismo, pero sí al revés», aclara.

Factores de riesgo

Sobre los factores que intervienen, sostiene que «son muchos, pero ninguno concreto. El aumento de partos múltiples, los nacimientos muy prematuros, aspectos de la crianza que no se están considerando y formas inadecuadas de estimular a los niños». En este sentido, llama la atención sobre las consecuencias del abuso de los teléfonos móviles y las tablets en manos de menores de tan corta edad. «Hay niños que cogen un móvil antes que un sonajero, que no comen sino tienen delante una pantalla o, incluso, he llegado a ver niños en el corralito con una tablet en la mano. Su cerebro no está preparado para tanta información visual», subraya «alarmada».

«El ser humano viene al mundo para que el cerebro evolucione con estímulos naturales, a través del juego. Y el gran problema hoy en día es que los niños maduran con aparatos, de forma artificial», advierte la coordinadora. A su juicio, «debería investigarse a fondo sobre las consecuencias que están desembocando todo esto, aunque lamentamente en España hay pocas líneas abiertas en esta dirección. Para empezar haría falta un estudio poblacional, pero no todas las comunidades disponen de una unidad como la nuestra, dentro del sistema público de salud y que abarque a toda la región, por lo que resulta muy difícil recabar esos datos».

Mientras tanto, añade, «lo único que podemos hacer es aplicar medidas terapéuticas de intervención para dar una respuesta, prevenir la agudeza del problema y mejorar la calidad de vida». Para ello, «es clave detectar lo más pronto posible. Y podemos decir que Cantabria es una de las comunidades en las que primero se identifica, donde no tenemos lista de espera y contamos con personal cualificado. Nuestra situación es privilegiada».

La mayor parte de los niños son remitidos por Pediatría de Atención Primaria. «Los pediatras están muy sensibles y si encuentran un signo de alarma durante las revisiones del Programa del Niño Sano saben dónde tienen que derivar. Antes de existir este servicio, si veían algo atípico no tenían donde enviarlos. Por eso ahora se diagnostica más», sostiene Adelaida Echevarría. También hay un porcentaje importante de pacientes que procede de Atención Especializada (Neonatología, Neuropediatría y Otorrinolaringología).