El Ayuntamiento no descarta ampliar el expediente sancionador por el derrumbe de la calle Sol

Las denuncias llegan a los juzgados

Las dos denuncias presentadas por el momento por el derrumbe parcial del número 57 de la calle del Sol se han turnado ya a dos juzgados de Santander. La de los propietarios del local que estaba siendo reformado (cuyos titulares son Marta Gutiérrez Miméndez e hijos) ha llegado al Juzgado de Instrucción Penal número 3, mientras que la presentada por la concejala de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, ha sido recibida por el número 5, según informó ayer la propia edil.

La Fiscalía Superior de Cantabria ya ha abierto diligencias para investigar el desplome del bloque que tuvo lugar el pasado 19 de julio. Es posible, sin embargo, que al existir dos denuncias se acaben acumulando en un mismo juzgado, a favor del cual se inhibiría también la Fiscalía. Por otro lado discurre el expediente administrativo sancionador que el Ayuntamiento de Santander ha incoado contra tres implicados tras observar que puede haber existido «una falta grave» por «exceso de obra» en la transformación que se acometió del antiguo ‘Máster’.

El municipio ha pedido explicaciones expresas al promotor de las obras en el local de hostelería (Dos Imanes Producciones), al contratista (Millán-IC Multiservicios) y al director técnico, de la empresa Tainsa. Este dossier, que está yendo adelante con agilidad, daría una solución más rápida a los cinco vecinos que se han quedado sin vivienda que un proceso judicial. Pero si un juez llegara a abrir diligencias, el expediente municipal no podrá seguir tramitándose.

Tatiana Yáñez-Barnuevo difundió ayer un comunicado de prensa para señalar que el Juzgado de Instrucción Penal número 5 «ha recibido» su denuncia y que la juez titular «se encuentra ya estudiando la causa». La edil recordó que Ganemos interpuso su demanda para que se investigue el «evidente trato de favor en la tramitación de las licencias de obra solicitadas por Guillermo Vega», uno de los dos socios de Dos Imanes Producciones, «empresario que obtuvo diversos negocios con el Ayuntamiento de Santander bajo el mandato del anterior alcalde, Íñigo de la Serna, del que fue compañero de aula y amigo de la infancia».

Por su parte, la comunidad de propietarios permanece «a la espera» y no ha dado ningún paso que no vaya dirigido a «obtener información». El grupo de afectados «no ha tomado ninguna decisión sobre las posibles acciones judicial o extrajudiciales a seguir», declaró su abogado, Miguel Ángel Gutiérrez Liébana, y añadió que la comunidad no se ha personado «todavía» en el expediente del Ayuntamiento, si bien es probable que lo haga «para lograr información».