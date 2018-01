El Ayuntamiento pinta los últimos tramos del MetroTUS por el centro Antonio 'Sane' Con el recorrido final, entre el Banco Santander y la intersección con la calle Puente, sólo queda un carril para el resto de vehículos que van dirección Cuatro Caminos ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 26 enero 2018, 10:42

Estaba en el proyecto inicial, en el plan previsto desde el principio, pero hasta estos días muchos santanderinos no han sabido por dónde transcurrirán exactamente todos los carriles reservados a los autobuses del MetroTUS por el centro de la ciudad. Y no lo sabían porque una buena parte del trayecto estaba aún sin pintar. Los operarios han marcado estas últimas jornadas la parte del trazado que faltaba. Básicamente, dirección Cuatro Caminos, el tramo que va desde el Banco Santander hasta la intersección con la calle Puente (frente a la Catedral). Y, en sentido inverso (hacia Puertochico), el tramo que va desde Isabel II hasta Correos. Verlo sobre el suelo llevó ayer a muchos a darse cuenta de un detalle importante. Para conducir desde el arco de la entidad financiera hasta pocos metros antes del Ayuntamiento sólo hay un carril disponible para los vehículos que no sean autobuses, taxis o motos. Es la zona del centro de la ciudad que más va a estrecharse y eso fue lo que más llamó la atención

Desde el Consistorio confirmaron ayer a este periódico que «en estos últimos días se han pintado los tramos de carril rápido que discurren por la zona centro». Como publicó ayer El Diario, se añadió en algunos puntos la leyenda 'taxis y motos' al 'Solo bus' que había hasta ahora, pero los trabajos fueron bastante más amplios. Pintaron todo lo que faltaba en los carriles (da la sensación de que la lluvia impidió rematar el final del tramo junto a la calle Puente, porque, visto como estaba ayer, queda cortado de forma abrupta sin señalización) y se ultimaron otros detalles de las paradas (personal de JCDecaux estaba en ello a media mañana).

¿Por qué ahora?

Si estaba proyectado desde el inicio muchos se han preguntado estos días por qué no se ha pintado hasta ahora como sí hicieron con el resto de partes. «De todo el trazado de carril rápido, se decidió pintar antes del verano el tramo que va desde el túnel del Centro Botín hasta Puertochico (y viceversa) para que los ciudadanos se fueran habituando a él. Y ahora, de cara ya a la puesta en servicio de todo el sistema el próximo 1 de febrero, se ha pintado el trazado en la zona centro», contestan desde el Ayuntamiento, que confirma que no quedan ya otros tramos por pintar.

Con estos últimos pasos, la nueva señalización sobre el suelo arranca dirección Sardinero en la curva que hay al dejar atrás el Pasaje de Peña. «Lo que está pintado frente al Ayuntamiento y Amós de Escalante son las dos paradas de autobús», resumen en el Consistorio. El recorrido reservado a los autobuses se interrumpe en este sentido pasada la parada frente al edificio de Correos, justo en el desvío al aparcamiento subterráneo de Alfonso XIII. El carril exclusivo vuelve a aparecer poco antes de la parada de los Jardines de Pereda y hasta la rotonda del Paseo.

En sentido inverso, con lo pintado en las últimas horas, el tramo reservado se interrumpe entre la calle Puente y la parada de la plaza del Ayuntamiento. «Lo han cambiado ahora», decían ayer dos jubilados bajo un paraguas y repasando líneas. «Ya verás el lío al principio».