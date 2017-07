Una avería deja en tierra a los pasajeros del vuelo a Menorca Roberto Ruiz La mayor parte de los viajeros entre Santander y la isla balear fueron realojados en hoteles a la espera de salir este nartes por la mañana JESÚS LASTRA Lunes, 31 julio 2017, 22:49

En una terminal semidesierta como corresponde a los últimos compases de una jornada ordinaria en el Aeropuerto Seve Ballesteros, Juan Antonio Díaz tiene cara de circunstancias. Acompañado de su familia, aún no ha asimilado la frustración que le ha supuesto que su primer día de vacaciones no haya empezado con buen pie. Al contrario, pues el avión que debía llevarle a él y a los suyos a Menorca no ha llegado a Santander, lo que ha obligado a realojar a todos los afectados de un trayecto que iba completo.

Díaz es la cara visible de un suceso que ha frustrado el viaje a todo el pasaje del vuelo que debía conectar Cantabria con Mahón. Los viajeros que aguardaban en el Seve Ballesteros han pasado los controles ordinarios con normalidad y han esperado en la zona de embarque el aviso de la ruta operada por Volotea y que tenía que partir a las 20.40 horas. Sin embargo, «los paneles informativos empezaron a hablar de retrasos. Primero a las 21.30 horas y posteriormente a las 22.00 horas», ha aseverado.

«Finalmente, nos dijeron que el avión salió de Mahón, pero que tuvo que volver rápidamente a tierra al detectarse una avería», ha apuntado Laura Velasco, vecina de Santander al igual que Díaz, motivo por el que fueron los últimos en dejar la terminal. Los pasajeros procedentes de otras autonomías habían abandonado el lugar previamente en autobuses para pernoctar en hoteles de las inmediaciones, muy lejos de los paradisiacos emplazamientos de la isla balear.

«La información que nos han dado ha procedido de personal del Aeropuerto, no de la compañía»,ha lamentado Díaz, que ha detallado que «rápidamente se ha formado una cola y casi todos los pasajeros se han marchado en autobús». Los damnificados aún no a saben a ciencia cierta a qué hora partirán rumbo a Menorca. «No tenemos información. Nos han dicho que a primera hora, pero el primer día de vacaciones ya lo hemos perdido», ha insistido.