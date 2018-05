El carril bici por La Alameda y por el centro no se hará en esta legislatura

Los vecinos de Padre Rábago lograron cambiar el trazado

La idea inicial del carril bici desde Puertochico hasta el hospitalValdecilla fue variada un mes después de que se presentara el proyecto. En cuanto los vecinos de la calle Padre Rábago se levantaron en armas. Los vecinos de esta calle, muy cerca del hospital, lograron que el Ayuntamiento atendiese sus peticiones. Así que el carril ya no pasará por Padre Rábago, sino que discurrirá por la avenida de Valdecilla, una acera de más de cuatro metros. De manera que ya no se perderán más de una veintena de plazas de aparcamiento. Los vecinos, con el portavoz Arnaldo Muñiz a la cabeza, se mostraron satisfechos.Explicaron a los concejales del PP «que no es necesario que el carril hasta el hospital pase por nuestra calle, sino que con una anchura de 4.05 metros en la avenida de Valdecilla es posible contar con un carril bici de dos metros y una acera de peatones de otros dos. Sin perjudicar a ningún vecino ni eliminar plazas de aparcamiento». Los vecinos no ven la utilidad de un carril bici por el centro. «Si hay uno por Marqués de La Hermida se puede continuar hasta el hospital Valdecilla fácilmente. Es más barato y nos perjudica menos», dicen.