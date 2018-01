El carril bus incorpora a los taxis y las motos para mejorar la circulación Trabajos de señalización en el carril del paseo de Pereda . / Javier Cotera Santander Últimos ajustes en el trayecto de los autobuses ante la próxima entrada en funcionamiento, el 1 de febrero, de los autobuses rápidos del sistema MetroTUS JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Jueves, 25 enero 2018, 07:13

En la recta final para la entrada en funcionamiento de los autobuses rápidos que recorrerán todo el centro de Santander, el sistema municipal denominado MetroTUS ha procedido a realizar algunos ajustes en el carril bus que recorre parte de Calvo Sotelo y el paseo de Pereda. El carril incorpora ya con señalización el permiso para que puedan circular por él los taxis y las motos, con el deseo de que los primeros, como servicio público, puedan atender mejor a los clientes y que las segundas puedan circular más rápido y más seguro, evitando compartir calzada con los coches.

El carril solo para bus, que funciona desde hace varios meses, ha conseguido mejorar la velocidad de los autobuses municipales por todo el centro, como certifican los usuarios del sistema. Cuando el MetroTUS comience a funcionar, con un autobús rápido desde la Escuela de Enfermería hasta el campo de fútbol atravesando el túnel de Puertochico, y realizando sólo seis paradas, se pondrán en marcha otras medidas, que no se respetan hasta ahora por los conductores.

Quedará prohibido, por ejemplo, el aparcamiento junto a la acera ni un solo minuto para dejar pasajeros o depositar mercancía. Para evitar el estacionamiento estarán atentos tanto los agentes de la Policía Local, como las treinta cámaras incorporadas en postes a lo largo del recorrido. Podrán parar los taxis pero no en el lugar que deseen, sino siempre en un espacio que no interrumpa el tráfico de los autobuses. Aunque en principio no estaba permitido el tránsito de taxis por este carril exclusivo de circulación, las agrupaciones de taxistas, en conversación con el Ayuntamiento, consiguieron convencer al equipo municipal de que era necesario para mejorar el tránsito de pasajeros, como así sucede en numerosas ciudades del mundo.

También para mejorar la circulación de los nuevos autobuses ligeros, de dieciocho metros de longitud y con capacidad para 148 pasajeros, entrarán en funcionamiento otras medidas, como que los semáforos permanecerán en verde cuando uno de estos grandes vehículos se acerque para conseguir que no se ralentice su marcha y pueda cumplir su función: unir en menos de veinte minutos Cajo con el final de El Sardinero.

Para implantar el carril bus se han eliminado alrededor de 50 plazas de aparcamiento de coches y un centenar para motos, en el paseo de Pereda y Calvo Sotelo. Su espacio ha sido ocupado por parterres.