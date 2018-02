El cerebro del MetroTUS El centro de operaciones del nuevo sistema de transporte público se encuentra en la Escuela de Caminos | Aquí se diseñó la reinvención del TUS y aquí se monitoriza ahora todo lo relativo a su funcionamiento para lograr una optimización de los trayectos y horarios 02:42 Los expertos del Grupo de Transportes de la Universidad de Cantabria controlan los flujos de tráfico del MetroTUS en el día de su estreno. / Javier Cotera JOSÉ CARLOS ROJO Santander Viernes, 2 febrero 2018, 07:08

A ojos del profano, las pantallas del Laboratorio de Modelización del Tráfico y Transporte Público de la Universidad de Cantabria (UC) muestra algo parecido a un galimatías de cifras y gráficos ininteligibles. Números que oscilan, que cambian, que aparecen y desaparecen. Y al lado, un gran mapa de Santander con iconos de autobuses y colores que cubren tramos de los itinerarios de cada línea. «Puede parecer algo caótico pero en realidad aquí tenemos monitorizado todo el tráfico de la ciudad y el sistema de transporte público. Aquí podemos ver qué es lo que va bien y qué es lo que va mal, y tomar decisiones para mejorar», explica Ángel Ibeas, catedrático de Transportes y cerebro del proyecto.

En esta sala ubicada en la Escuela de Caminos se ha gestado todo el diseño del nuevo MetroTUS, y ayer se convirtió en centro de operaciones para contemplar el transcurrir de las cosasen su puesta en marcha. «Está funcionando con los problemas clásicos de un arranque de estas características. Ysi le sumas el hecho problemático de la lluvia, las cosas se complican con el tráfico; pero no hay problema más allá de lo que ya cabía esperar», remarca Ibeas. Él se ha fijado un plazo máximo de seis meses para lograr el máximo óptimo del funcionamiento. Hasta entonces, solo se puede hacer una cosa «trabajar y pulir el sistema».

Del ‘videojuego’ a la realidad

Un equipo de jóvenes investigadores controla las grandes pantallas y cambia la imagen para proyectar unas animaciones de los modelos del tráfico de Santander. Un trabajo muy vistoso en su resultado final, que se ha hecho realidad gracias a miles de operaciones matemáticas y algoritmos capaces de representar el flujo de vehículos por las carreteras de la capital. Así visto, con centenares de pequeños coches en movimiento sobre un mapa en vista cenital, parece un clásico videojuego de estrategia. Y en la práctica se asemeja a eso. «Lo que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido modelizar el tráfico en diferentes momentos del año. Sobre eso hemos estado trabajando para diseñar una mejora del transporte público, que es lo que estrenamos hoy», aclara el catedrático de Transportes.

Una gran pantalla muestra el estado de las líneas, el tráfico en la ciudad en tiempo real y la imagen de las 48 cámaras

Lo peor, las opiniones de los críticos. «Hay gente que ya de primeras está a favor y otra que hagas lo que hagas, va a estar en desacuerdo», detalla. Los cambios siempre traen valoraciones contrapuestas. «Lo que sí está claro es que el mayor éxito del MetroTUS es que va a fomentar el uso del transporte público en la ciudad y eso es bueno porque va a sacar el coche privado del centro, algo que al tiempo va a servir para frenar la emisión de esas partículas contaminantes que se están cobrando 30.000 muertos al año en toda Europa, cada año».

En el puesto de control, con los ojos bien puestos en las pantallas y los teclados, son los investigadores más jóvenes quienes vigilan que todo se desarrolle conforme a lo planeado. Los horarios, los recorridos, los transbordos... Y si alguno de esos medidores falla, miran a su derecha, al fondo de las pantallas, donde se alterna la vista de las 48 cámaras que el departamento de investigación ha instalado en los puntos críticos de la ciudad, donde es más frecuente que aparezcan problemas con el tráfico.

«Desde aquí monitorizamos todo el sistema, vemos qué va bien y qué va mal, y decidimos cómo mejorar» Ángel Ibeas, Investigador y catedrático

Alguno de estos expertos ya pisaron la calle a primera hora de la mañana de ayer. Fueron algunos de los elegidos para explicar a los viajeros el nuevo funcionamiento del sistema en las mismas estaciones. Allí, donde los gráficos de la pantalla se traducen a la realidad «a veces es complicado que la teoría se ajuste a la calle, pero creemos que todo está yendo mucho mejor de lo que cabía esperar para ser el primer día», explican.

«En este lugar se gestó todo el desarrollo del MetroTUS y ahora servirá para optimizarlo» José Ignacio Quirós, Concejal de Movilidad Sostenible

Lo confirma Ángel Ibeas:«Estamos más que satisfechos con el resultado aunque lógicamente todo irá ajustándose para mejorar». «Hemos recibido ya peticiones de diferentes asociaciones de vecinos y muchas de ellas podrán encajar en el nuevo sistema de transporte», concreta. «Pero lo único que debe entender la gente es que nosotros, desde la universidad, solo ofreceremos respuestas técnicas a los problemas, porque para tomar otro tipo de decisiones está el Ayuntamiento», especifica justo cuando llega la alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada del concejal de Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, el vicerrector de investigación de la UC, Javier León, y el director de la Escuela de Caminos, José Luis Moura.

«Es importante que sigamos trabajando para cumplir con todos los horarios establecidos» Gema Igual, Alcaldesa

«Estamos en el laboratorio donde surgió todo el desarrollo que ahora sirve para controlar, ajustar y mejorar el nuevo sistema del TUS. Este mismo lugar donde se seguirá trabajando para mejorar y optimizar el flujo de buses y su conectividad», explica el concejal.

Los técnicos informan al equipo de gobierno que todo está yendo según lo previsto. Con la salvedad de «alguna avería de las que se dan todos los días, pero que hoy, por ser el día del estreno del MetroTUS, parece que cobra mayor importancia», remarcan desde el equipo técnico del grupo de transportes.

Todos ponen el foco en las pantallas y comentan lo práctico de una monitorización que abarca a toda la ciudad. «Las cámaras son muy útiles para ver todo en tiempo real, porque ahora mismo, por ejemplo, podemos ver que el tráfico fluye muy bien por el centro», remarca la alcaldesa. Ella misma confirmó poco después frente a los medios que habrá que seguir trabajando y que es lógico que la gente proteste, especialmente en un día como el de ayer, en que la lluvia llegó para empañar el estreno del MetroTUS, «pero lo importante es que sigamos trabajando para mejorar la eficacia de los recorridos y por cumplir con los horarios establecidos». Y que lo más importante es que «todos los viajeros que se encuentren con problemas puedan hallar en los orientadores repartidos por todas las estaciones una guía para comprender el nuevo funcionamiento del TUS».

Remar todos en un sentido

El llamamiento más vigoroso en defensa del MetroTUS lo pronunció el catedrático Ángel Ibeas. «Este es un laboratorio que no tiene igual en toda Europa. Hemos logrado algo que no ha hecho nadie. Y luego hay que pensar que en este grupo de investigación trabajan muchos investigadores, algunos de ellos muy jóvenes, que están dedicando su vida y todas sus ganas a este proyecto hecho por santanderinos y para los santanderinos. Y creo que ha llegado la hora de darle una oportunidad y de defenderlo como se merece porque realmente creemos que va a optimizar el funcionamiento del transporte público. Solo hay que darle algo de tiempo y confiar en que la gente entenderá que a veces el progreso requiere de cambios que a veces no son cómodos, pero es progreso al fin y al cabo».