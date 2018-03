Cientos de vecinos se concentran en Santander para protestar por el MetroTUS 01:07 DM Los manifestantes han cortado el tráfico en Calvo Sotelo y la Policía Local se ha visto obligada a desviar la circulación | Según la Fecav, las asociaciones de vecinos de Santander han acordado llevar a cabo una manifestación conjunta contra el MetroTUS en una fecha que aún está por decidir ANA DEL CASTILLO Santander Sábado, 3 marzo 2018, 14:49

Cientos de vecinos de Santander han abarrotado esta mañana la plaza del Ayuntamiento, y cortado el tráfico en Calvo Sotelo, para protestar por el nuevo servicio de transporte urbano en la ciudad, el MetroTUS.

'Autobús a todas horas, eso sí que son mejoras', 'El transbordo de Valdecilla es una pesadilla', '7 millones de gasto y el MetroTUS es un asco' o 'No al MetroTUS, queremos nuestro autobús' son algunos de los mensajes que ilustraban las pancartas de los manifestantes.

Los convocantes de la protesta, la recién creada Asamblea Ciudadana por la movilidad y Metro-TUS que integra a asociaciones de vecinos y otros colectivos ciudadanos, cifran en más de un millar los asistentes -el doble que Policía Local, que calcula unos 500.

«No nos gusta y nos acarrea problemas. Consideramos que ha sido un error instalar en la ciudad -con lo que ha supuesto para las arcas públicas- el MetroTUS. En Santander es absurdo, queremos que lo quiten y volver al anterior servicio de transporte», explica Lucía Acereda. Como ella su madre, de casi 90 años: «Vivimos en Peñacastillo y para ir a la Plaza de México ahora tengo que coger dos autobuses. A mi edad y con mi falta de movilidad es toda una aventura. No tengo fuerzas...».

Galería. Roberto Ruiz

Según la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav), las asociaciones de vecinos de Santander han acordado llevar a cabo una manifestación conjunta en el centro de la ciudad contra el MetroTus en una fecha que aún está por decidir. Lo que sí se sabe es que los vecinos de Peñacastillo lo harán el día 16 de marzo y el resto podría unirse a esa fecha o elegir una nueva. El presidente de la Fecav, Ricardo Sáinz Obregón ha criticado que el Ayuntamiento se ha gastado siete millones de euros «a lo tonto» y «para estar peor».

«Esto es como ir a la Virgen y decir: oye, déjame como estaba por lo menos», ha ironizado Sáinz Obregón que, además, ha considerado que la respuesta del equipo de Gobierno (PP) municipal a las quejas de los ciudadanos está siendo «muy fea».

Los convocantes avisan a Igual de que si no cede podría perder la Alcaldía en 2019

Y es que, a juicio de Sáinz Obregón, la alcaldesa, Gema Igual, y el equipo de Gobierno local no pueden decir «no vamos a dar marcha atrás» y amenza: «Si no cede podría perder la Alcaldía en 2019».

Las protestas generadas por los cambios introducidos por el MetroTUS -y que amenazan con extenderse aún más- han obligado al Ayuntamiento de Santander a convocar reuniones con siete asociaciones de vecinos en las últimas semanas para estudiar con ellos los «desajustes» que se están produciendo y valorar posibles soluciones.

«El pueblo no quiere el MetroTUS»

En un grupo de doce personas el debate está candente y aunque ya lo han hablado muchas veces les hierve la sangre. «Se les ha puesto de las narices y no hay manera, pero hay que escuchar al pueblo y el pueblo dice que no, que no quiere el MetroTUS», dice uno de los que lleva la voz cantante. «No vamos a parar hasta que volvamos a tener el anterior transporte», añade un segundo.

El presidente de Fecavha advertido al Ayuntamiento que las asociaciones vecinales están «unidas». «Y más que vamos a estar», ha dicho Sáinz, que asegura que «el tener una cosa importante para solucionar une a la gente, no la desune».

Durante 40 minutos los manifestantes han permanecido en la plaza del Consistorio, pero a las 12.38 horas un grupo de vecinos se ha desplazado hasta el paso de cebra para cortar el tráfico en Calvo Sotelo. La Policía Local se ha visto obligada a desviar el tráfico.