El PP concentra en un único día los debates más importantes del año: Presupuestos y Plan General Ha convocado para el lunes dos Plenos de carácter extraordinario. El PSOE cree que es una maniobra para «robar a la ciudadanía el debate sobre las consecuencias de la anulación del Plan» VIOLETA SANTIAGO Santander Jueves, 16 noviembre 2017, 20:53

El PP ha decidido concentrar en un único día, el próximo lunes 20 de noviembre, los dos debates más importantes del año: la aprobación inicial del Presupuesto municipal para 2018, y las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello, el Ayuntamiento convocó ayer dos Plenos de carácter extraordinario, uno a partir de las nueve de la mañana y el segundo, a las cuatro de la tarde. Esta segunda sesión ha sido forzada por la oposición, que lleva meses quejándose de que el PP no está informando con la debida diligencia de las consecuencias que está teniendo para la ciudad la anulación de la norma urbanística por parte del Supremo hace ahora justo un año.

La decisión del PP de celebrar ambas sesiones en un único día ha levantado en armas al Grupo Socialista. Su portavoz, Pedro Casares, lo ha interpretado como un intento de la alcaldesa de «robar el debate sobre el Plan General a la ciudadanía». «Es vergonzoso y tremendamente grave –lamentó– que «en un mismo día quieran dar por liquidado» el debate presupuestario y la explicación detallada de «toda la verdad sobre el Plan ilegal».

Casares recordó que el equipo de gobierno se comprometió a dar a conocer «con transparencia e información permanente» todas las afecciones que iba a suponer la anulación del Plan General, pero lamentó que «no ha hecho nada de eso». «Ahora se ven obligados a tener que informar y sacar de la oscuridad la realidad de las consecuencias del PGOU y quieren taparlo con la noticia de que aprobarán el presupuesto con el voto de un concejal tránsfuga (en alusión a los concejales que han abandonado Ciudadanos)», enfatizó Casares, quien añadió que «parece que el PP, ante una mala semana informativa, ha preferido juntar las noticias para que la repercusión sea menor».

«Socialistas y regionalistas quieren montar el espectáculo con elPleno del Plan General» césar díaz, portavoz del pp

El portavoz del PSOE insistió en que su partido y el PRC pidieron la convocatoria del pleno extraordinario «ante la desinformación, la opacidad y la falta de transparencia».«Lo hicimos tras conocer por los medios de comunicación que el Ayuntamiento tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria 6,9 millones de euros del convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña y ahora, además, sabemos que había un informe que el PP ha ocultado todo este tiempo», dijo.

Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno, el popular César Díaz, responsabilizó directamente a socialistas y regionalistas de tener que celebrar dos plenos extraordinarios, ya que ambos partidos rechazaron incluir el debate sobre el Plan General en el Pleno de Presupuestos. Esta negativa, que implica que el Ayuntamiento tenga que «gastar el doble en dietas», con un coste de unos 3.000 euros, hace pensar a Díaz que lo que buscan los representantes de ambos partidos es «montar un espectáculo» en torno a esta cuestión que «no les ha interesado hasta ahora y sobre la que no han hecho ni una aportación en positivo» en el Ayuntamiento. «Si de lo que se trata es de debatir y dar información en el Pleno, perfectamente podría hacerse en una sola sesión». Díaz consideró que también se podía haber tratado en la Comisión de Desarrollo Sostenible, en la que se ha dado información «siempre que se ha preguntado».

«Lo realmente vergonzoso es tener que convocar dos plenos extraordinarios y gastar el doble de dietas», finalizó Díaz.

Los Plenos

En la primera sesión plenaria se debatirá un Presupuesto que ha sido expresamente rechazado por toda la oposición salvo por los ediles que abandonaron las siglas de Ciudadanos en junio y que ahora son no adscritos, David González y Cora Vielva. El proyecto de cuentas municipales pasó ayer por la comisión municipal preceptiva y salió adelante con el único respaldo del PP, la abstención de los dos exconcejales de Ciudadanos (David González y Cora Vielva) y con el voto en contra del resto de partidos. Los ediles del equipo de gobierno no admitieron ninguna de las enmiendas parciales que presentaron Vielva y el no adscrito Antonio Mantecón y todas las enmiendas a la totalidad que se le habían presentado.

«Es vergonzoso que en un día liquiden el Presupuesto y el el Plan General» pedro casares, portavoz del psoe

En esta misma cita, se dará luz verde a la plantilla municipal para 2018 y se propondrá la modificación del Reglamento del pleno para evitar que los grupos repitan mociones.

Además, se votará la resolución del convenio urbanístico suscrito en 2010 en relación a la parcela de la Fundación Caja Cantabria en Cazoña y la dotación de una partida de 940.892 euros para el presupuesto vigente. Esta es la primera entrega pactada con la entidad para devolver las cuantías que abonó por un cambio de usos de los terrenos de la antigua residencia de Cazoña, que quedó sin efecto al anularse el Plan General (6,9 millones de euros).