David González se desdice y ahora asegura que no pactó con el PP en 2015 El concejal modifica su discurso tras haber negado el PP municipal y Ciudadanos que hubiera un acuerdo para la gobernabilidad en Santander y ser objeto de duras críticas VIOLETA SANTIAGO Santander Martes, 15 mayo 2018, 07:11

David González, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santander, se desdijo ayer de lo declarado hace varios días a El Diario Montañés, al que manifestó que en 2015 firmó un pacto con el PP como concejal de Ciudadanos que este último partido no le permitió hacer público en su día. También avanzó que mantendrá este acuerdo hasta el final de la legislatura, pese a que lo alcanzó al abrigo de unas siglas con las que hace ya casi un año que no comulga. Pero ayer, una vez que tanto el PP como Ciudadanos habían renegado de sus palabras, el edil, objeto también de duras críticas, dio marcha atrás y difundió un comunicado para señalar que «ni Ciudadanos ni este concejal han tenido ni tienen pacto alguno con el grupo popular en el Ayuntamiento».

También negó que entre el partido naranja e Íñigo de la Serna (hoy ministro de Fomento y alcalde hasta noviembre de 2016) haya existido «más acuerdo que el decálogo por la regeneración democrática firmado públicamente el 11 de junio». Y, por último, mantuvo que «el único compromiso asumido entonces se limitó a facilitar la investidura del candidato popular como alcalde».

González, que como es público y notorio lleva respaldando la política municipal del PP durante toda la legislatura, afirmó en conversación con este periódico la semana pasada su disposición a seguir apuntalando al equipo de gobierno municipal porque, según aseguró, había llegado a un convenio «para dar estabilidad» al Consistorio «y no quiero que mis conflictos con Ciudadanos afecten a aquel acuerdo. Los vecinos de Santander no tienen por qué sufrir» que él hubiera acabado mal con el partido de Rivera.

«Que diga qué esconde»

Precisamente desde Ciudadanos se escucharon ayer duras palabras contra quien fuera su cabeza de lista en las elecciones de 2015. El portavoz de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, negó la versión de González de forma tajante -esta formación «jamás autorizó negociaciones, ni conversaciones, ni mucho menos pactos secretos con el PP», dijo- e indicó que si existe tal acuerdo será «privado y personal».

Llamándole «tránsfuga» en todo momento, Álvarez descalificó sin clemencia al edil no adscrito. Le tachó de «loro repetitivo» del PP y dijo que sus palabras revelando la existencia de un pacto han sido «una auténtica estupidez». «El tránsfuga tampoco se ha caracterizado por decir cosas con sentido común». Al tiempo, asumió «la responsabilidad» de Ciudadanos por haber colocado al frente de las listas de Santander y Cantabria «a personas que tenían cuestiones personales a las que agarrarse. Podemos sospechar que hay cosas oscuras...», apuntó e invitó a González a que explique «los intereses particulares» y «qué esconde».

El diputado nacional por Cantabria consideró que tener «tránsfugas es una verdadera desgracia» en referencia a González, pero también mandó un recado al PP -señaló que «aprovecharse de ellos es una vergüenza»- y al PRC, puesto que José María Fuentes-Pila ha exigido explicaciones a la alcaldesa Gema Igual sobre este asunto, un paso que Félix Álvarez censuró como «bastante hipócrita»: en el Parlamento el bipartito ha sacado adelante su Presupuesto «apoyándose en el tránsfuga Carrancio», quien también llegó a la Cámara legislativa de la mano de Ciudadanos.

Ayer, la alcaldesa Gema Igual reiteró que ella no tiene que dar explicaciones sobre el pacto porque no lo hubo. Y el regionalista Fuentes-Pila insistió ayer en que Íñigo de la Serna, alcalde en 2015, debe «dar la cara» y aclarar lo que ocurrió con David González.