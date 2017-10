La Policía Local de Santander denuncia a 84 personas por beber en la calle en una sola noche Solo en la calle Francisco Palazuelos se efectuaron 32 denuncias. / DM Factores como el buen tiempo, el puente y que fue una noche sin sucesos de gravedad multiplicaron las denuncias ANA DEL CASTILLO Santander Sábado, 14 octubre 2017, 14:56

«Me parece excesivo». Hasta la propia Policía Local de Santander se sorprende al preguntar este periódico por las 84 denuncias interpuestas anoche en Santander por consumir alcohol en la vía pública.

Se juntaron varios factores para acumular tal taco de sanciones: temperaturas agradables, «cuando jarrea es más difícil que los chavales salgan a beber», explican fuentes policiales; principios-mediados de mes; puente; y una noche tranquila en lo que a sucesos de gravedad se refiere, tales como accidentes con heridos, incendios, peleas, etc. Por lo tanto, los equipos que se encargan de 'perseguir' el consumo de alcohol en la calle estaban disponibles para efectuar la ronda habitual, aunque no siempre los jóvenes instalan el 'botellón' en el mismo lugar. «Son jóvenes, pero no tontos», puntualizan los agentes.

Según el parte policial, las denuncias -que se formularon «a requerimiento de los vecinos» a lo largo de la semana- se efectuaron durante la noche y la madrugada del viernes al sábado en varios controles por el centro de la ciudad. En total, 84 sanciones: 32 en la calle Francisco Palazuelos, 22 en la finca de Jado, 16 en la finca de Las Carolinas, 6 en la calle Carlos Salomón, 2 en la calle Laredo y otras 6 denuncias en distintas zonas del centro de la capital cántabra.

El botellón itinerante de Santander parece que, por el momento, se aleja de las playas para introducirse en el centro, en parques, parcelas y escaleras ocultas a simple vista. Habitualmente los jóvenes se agrupan en los Jardines de Piquío, los bajos del Rhin y en el paseo de la Playa de El Camello para beber, pero en esta ocasión las quedadas se han producido más cerca del centro de la ciudad. «Hoy las denuncias, por ejemplo, se efectúan en Francisco Palazuelos pero mañana nos encontramos con 30 en los bajos del Rhin», explican desde la Policía Local de Santander. Los controles siguen siendo los mismos, no se han incrementado, todo depende de los factores mencionados y de que no haya accidentes: «Es menos importante que los chavales beban en la calle que gente herida en un siniestro».