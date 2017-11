La devolución de los pagos del IBI sólo la recibirán los vecinos que recurrieron El IBI de las fincas rústicas del norte del municipio se disparó por una revisión catastral que se vino abajo con la anulación del PGOU. / R. Ruiz Propietarios de Cueto, Monte y San Román se quejan de la falta de información mientras la edil de Economía justifica que los retornos se harán según marca la ley VIOLETA SANTIAGO Santander Jueves, 30 noviembre 2017, 18:00

Los propietarios de fincas en Cueto, Monte y San Román andan otra vez revueltos a cuenta del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que pagaron el año pasado por sus parcelas rústicas al hilo de una revalorización catastral fijada en 2015 y que luego se suprimió con la (PGOU). Hay cientos de afectados, pero el Ayuntamiento ha comunicado a la Asamblea en Defensa de la Senda -la asociación que está informando a los vecinos para reclamar- que las devoluciones sólo se harán sobre aquellos inmuebles «cuyas valoraciones hubiesen sido recurridas ante el Catastro y ante el Tribunal Económico Administrativo regional».

«Esto dejará fuera a todos los que no hicieron el trámite en su día y nosotros creemos que la devolución tiene que ser para todos», señala Santiago Sierra (presidente de la citada asociación y también de la de vecinos de Cueto) quien afirma que el «descontento vecinal también es enorme» por los términos en que se les está haciendo llegar la comunicación a los afectados.

El problema lleva ya más de un año y medio girando. Estos días, parte de los propietarios están recibiendo una carta del Ayuntamiento en la que se les pide sus datos bancarios a los efectos de hacerles las devoluciones de las cantidades cobradas «de más», según la misiva que el Consistorio ha enviado a Sierra. La Asociación de Vecinos de Cueto estudiará dirigirse a los responsables municipales para pedirle que no discrimine entre propietarios.

El municipio está pidiendo a los propietarios que recurrieron los certificados para hacer los reintegros

Pero se van a encontrar con una negativa. Ana González Pescador, concejala de Economía y Hacienda, manifestó ayer que el Ayuntamiento «solo puede hacer lo que le permite la ley»: devolver a aquellos que presentaron recurso ante el Catastro y ante el Tribunal, tal como se les ha informado. «Como Administración, no podemos hacer nada más. Hay gente interesada en trasladar que no queremos devolver este dinero, pero no es cierto. Vamos a retornar todas las cantidades a los vecinos que faciliten toda la documentación que estamos solicitando, pagaremos de inmediato», aseguró.

Explicaciones

La responsable del área económica local recordó que el Ayuntamiento no consiguió un aumento de ingresos por IBI con la revalorización catastral, sino que ingresó 34.000 euros menos. Este extremo también se aclara en el comunicado que la institución le ha enviado a la Asamblea, en el que se explica la no devolución de los pagos a quien no haya recurrido se debe a que el Ayuntamiento «emitió los recibos correspondientes al padrón de 2016 con los nuevos valores y no se estimó procedente reclamar los importes de 2015 a pesar de que el acuerdo catastral tenía efectos desde dicha fecha». No lo hizo «por la dificultad técnica de calcular los importes correspondientes al estar incluidas todas las fincas rústicas de una misma persona en un único recibo».

El Consistorio ha solicitado a los reclamantes en las últimas semanas varios papeles para concluir el trámite: un certificado de titularidad de la cuenta donde se tendría que realizar el reintegro, un recibo reciente que acredite la titularidad de la propiedad en cuestión y una ficha que, en principio, no se adjuntaba en la carta.

«El Ayuntamiento apenas explica nada. Las cartas hay que leerlas cuatro veces para entenderlas», afirma uno de los afectados

Lo «farragoso» del procedimiento ha levantado quejas entre los afectados, que se quejan de lo que consideran «trabas y falta de información clara» por parte de los responsables municipales, según coincidieron dos propietarios consultados, Carlos Salas y Pedro González, que subrayaron que una gran parte de los santanderinos que tienen que enfrentar esta nueva gestión son personas de edad, a las que se obliga a dar vueltas para recobrar su dinero cuando, «en teoría, el Ayuntamiento debe tener de oficio todos sus datos».

«Confusa» gestión

Salas lamentó que la carta oficial «haya que leerla tres o cuatro veces para entenderla» y, sobre todo, que no se especifique en ella qué tipo de devolución se obtendrá. Salas es vecino de Cueto y titular de un par de fincas entre la carretera principal y el cementerio. Dice tener solo una pregunta: «¿Nos devuelven todo o sólo una parte de lo cobrado de más? Porque nadie nos lo explica».

«Quieren hacer creer que no queremos pagar, pero no es cierto. Pagaremos de inmediato», dice el Ayuntamiento

Pedro González (también de Cueto) coincide en lo «confusa» que está siendo la gestión municipal. «Hay que hacerlo todo en persona, no vale enviar los certificados que te piden por fax o por correo electrónico. Es para preguntarse si este Ayuntamiento se quedó en el siglo XIX». González apunta que su queja no es por el dinero, porque las cantidades a devolver «no son altas. Es una cuestión de dignidad. Nos cobraron esto por el IBI diciéndonos que algún día los terrenos iban a valer mucho dinero, pero le habían dado un valor virtual a las fincas. ¡Que tengamos que estar así con nuestro propio Ayuntamiento!».

Lola Diego es de las vecinas que se quedarán sin recibir el dinero extra que abonó. Cuando saltó el problema por el norte del municipio, las fincas de su madre todavía estaban a nombre de su abuela y tuvo que hacer los cambios de titularidad, por lo que no pudo recurrir. Su familia venía pagando ocho euros al año por cuatro fincas rústicas en Cueto y Monte y, con la revisión catastral, pasó a pagar 190. Ella ha reclamado ahora en el Ayuntamiento, «aunque la funcionaria no quería ni cogerme la documentación» porque ella no ha recibido la carta en cuestión.