‘ElJuli’ busca y encuentra

Concluyó la quinta de la Feria de Santiago con la salida a hombros de Julián López ‘El Juli’. Lo hizo tras cortar una oreja a cada uno de los ejemplares de su dispar lote. De pelo castaño, aleonado, recogido y apretado de carnes el que rompió plaza; negro, algo más armado, montado, largo de manos y viga y voluminoso el que hizo cuarto.

Fijo, noble a más no poder y de almibarada condición, ‘Pocapena’ pudo parecer justo de fuerzas y falto de chispa en el transcurso de los dos primeros tercios. Conocedor como ninguno de las vacadas propiedad de Domingo y Justo Hernández, ‘El Juli’ inició el trasteo de muleta sin atosigar ni molestar a su oponente. Siempre a su altura y a su aire. Hasta la tercera serie en redondo no apretó los embroques el madrileño, ni le bajó la mano. Tras un primer fallido intento por el pitón izquierdo, el toro se abrió en exceso y soltó la cara, Julián pulseó y gobernó con la mano diestra las embestidas en series de macizo armazón. Tras un cambio de mano por la espalda, naturales de uno en uno, de enfrontilada y precisa ejecución. Y, entonces, dos nuevas tandas, sometidas y ligadas, en las que atacó a un astado al que él encontró su notable fondo. Recreado en los postreros circulares invertidos, jaleados al unísono por los tendidos, un pinchazo y una estocada desprendida. Oreja al esportón.

Tras el toro de la reaparición de Roca Rey, herido en Pamploan durante la Feria del Toro, se corrió un morlaco reservón de salida que, nada más notar la puya de José Antonio Barroso, se dolió hasta tal punto que rompió la vara. Suelto y desentendido en banderillas, Álvaro Montes sudó la gota gorda durante la brega. Por si fueran pocas las dificultades, los arpones de las banderillas descompusieron aún más las acometidas del informal y áspero ‘Apreciado’. Violento y huidizo por el lado derecho, la opción fue el pitón izquierdo, por donde el toro arrollaba, pero al menos se quedaba en la suerte. Toques fijadores y mano de hierro para bajar los humos al bronco manso que, afligido y rajado, terminó buscando las tablas en los terrenos de sol.

Allá que se fue ‘El Juli’ dispuesto a arrancarle la oreja por lo penal. Lo hizo en series de vibrante engarce –no consintió el diestro que el toro encontrara la puerta de huida– y periférica ejecución. Todo por fuera y para fuera. Recursos del toreo. Rubricada la emotiva labor de pinchazo hondo y agarrado y un descabello, el respetable demandó el trofeo hasta conseguirlo.

Miguel Ángel Perera compuso los más templados y toreros pasajes del festejo

A las puertas de acompañar a ‘El Juli’ se quedó Miguel Ángel Perera que no ocultó su enfando con la presidencia, tras negarle el usía el apéndice del segundo en el orden de lidia. Fue ‘Borrachín’ un toro, pronto y encastado, de incesantes y enceladas embestidas. Abundante y templado el saludo capotero. Una pantomima el tercio de varas. Y un hierático y vertical quite por saltilleras y gaoneras.

Pases cambiados, muletazos por alto, un cambio de mano y uno de pecho, sin mover un milímetro las zapatillas, para abrir faena. Pausada, templada y profunda la primera tanda de derechazos. Exigente a más no poder la segunda, sin prácticamente soltarlo de los vuelos. Igualmente severa la primera serie de kilométricos naturales, rematados por debajo de la pala del pitón, tras los que el toro comenzó a venirse recto y menos descolgado, provocando dos desarmes que rompieron la armonía. Con el toro venido a menos, un arrimón de órdago hasta el arreón final. Y una estocada trasera y tendida, que necesitó de un descabello. Se pidió la oreja con la fuerza justa y el presidente optó por hacerse el digno. Con la feria que lleva.

Superado el mal trago, el diestro extremeño lidió un voluminoso ejemplar de emotiva movilidad y largos viajes, mientras duró la inercia. Antes de que Perera le armara un gazpacho en la corta distancia, el diestro comenzó empujando y acomodando al toro a su altura en tandas de empastado ritmo y largo trazo. Doblado el toro, Miguel Ángel paseó una oreja. La colocación de la espada será el argumento por el que no se le concedió la segunda.

Completó terna Roca Rey. Visiblemente incómodo frente al tercero, un astado sin ritmo, descompuesto y a la defensiva, que enganchó permanentemente las telas del perueano, Andrés no pudo desquitarse con el ejemplar que cerró plaza. Fue ‘Pillero’ un descastado morlaco que no paró de lanzar gañafones a diestro y sinientro. El público no consintió que Roca porfiara con tan deslucido ejemplar.