El Gobierno culpa a Santurbán de la paralización del programa de contratación de parados de Santander El programa de Corporaciones Locales fomenta la contratación de parados por los ayuntamientos. / Antonio 'Sane' El Ayuntamiento se escuda en que la Dirección General de Trabajo todavía no ha resuelto el expediente sancionador a la empresa pública municipal por cesión ilegal de trabajadores PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Lunes, 22 enero 2018, 18:45

La Consejería de Economía del socialista Juan José Sota ha instado hoy al Ayuntamiento de Santander (PP) a que remita las alegaciones de la empresa pública municipal Santurbán al expediente abierto desde la Dirección General de Trabajo por su presunta cesión ilegal de trabajadores del programa de Corporaciones Locales. El apremio del Gobierno (PRC-PSOE) surge después de que el equipo de gobierno de Santander volviera a culpar a la Dirección General de Trabajo del retraso del propio Ayuntamiento en convocar el programa de este año y reactivar la contratación de 131 parados. Desde el Consistorio se insiste en que se está a la espera de que se resuelva el expediente abierto tras la denuncia de CC OO para ser «exonerado de cualquier responsabilidad», mientras la Consejería de Economía le recuerda que no lo han podido resolver porque Santurbán aún no ha presentado sus alegaciones, y el plazo vence el próximo viernes. Además, la Consejería ha asegurado hoy que Santurbán se negó por dos veces a recibir la notificación del acta de infracción y por eso llegó al Ayutamiento el día 12 de diciembre y a la empresa municipal el 5 de enero.

PSOE, PRC, IU y el concejal no adscrito Antonio Mantecón han preguntado en Comisión por este retraso en las contrataciones del programa de Corporaciones Locales, y la concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha subrayado que de momento no existe ninguna resolución sancionadora contra el Ayuntamiento y que el Consistorio no renuncia a seguir realizando contrataciones de este programa. Durante la comisión, también se ha preguntado a González Pescador si se va a suplir con nuevas contrataciones esta falta de recursos laborales, y ésta ha afirmado que este programa «no cubre ningún recurso laboral» del Ayuntamiento porque es un programa social de formación para la reinserción laboral de personas en desempleo.

Sobre las inspecciones realizadas por el Servicio Cántabro de Empleo ha explicado que, como todos los años, ha comprobado e inspeccionado el programa de colaboración «a total satisfacción, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos por las sucesivas órdenes».

Ha afirmado también que a la empresa Santurbán no le consta la resolución definitiva por la Dirección General de Trabajo del expediente iniciado y ha trasladado a los grupos que existen «algunas reclamaciones» de trabajadores que se han beneficiado del programa, aunque «no hay un dato definitivo». La Inspección de Trabajo sí efectuó una propuesta se sanción tras hablar con los trabajadores afectados y visitar sus lugares de trabajo.

Además ha lamentado «la versión y los hechos que se han manejado sobre este asunto» que, según la concejal, «facilitó unilateralmente el sindicato CCOO, ocultando que la impugnación del convenio colectivo que en su día planteó fue desestimada por el Juzgado social número 4». Según el acta de la Inspección de Trabajo, Santurban -sociedad que tiene como único accionista al Ayuntamiento de Santander- se presentó a la convocatoria de subvenciones de este programa de empleo, resultó adjudicataria, y realizó las contrataciones pero su labor se «limitó» a la «mera aportación» de mano de obra, «cediendo» trabajadores de Corporaciones Locales al Ayuntamiento de Santander, y sin equiparar los salarios.

González Pescador ha llamado a todos los representantes municipales a «apelar a la responsabilidad» de la Consejería de Empleo del Gobierno de Cantabria, de la que dependen la Dirección General de Trabajo que ha de resolver el expediente, y el Servicio Cántabro de Empleo, «que siempre, también en 2017, ha certificado el cumplimiento de los objetivos del programa».