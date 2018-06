Los vecinos de Pombo, Cañadío y el Ensanche exigen que no se toque la Ley de Espectáculos La asociación vecinal, «sorprendida» porque Santander quiera una norma «más relajada», insta al Ayuntamiento «a respetar» el texto legislativo VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 9 junio 2018, 07:47

Hay una asociación de vecinos de Santander que está «totalmente en contra» de que se modifique la Ley de Espectáculos para «relajar sus normas y exigencias». Es la agrupación Pombo-Cañadío-Ensanche de Santander, que se ha mostrado «sorprendida» de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara instar al Gobierno regional a rectificar esa ley (la semana pasada) «porque le resulta molesta a algunos colectivos». Los vecinos de esta céntrica zona santanderina cuestionan que el Consistorio reclame modificaciones en esa ley y, en cambio, «no atienda las peticiones de los usuarios para recuperar el anterior sistema de transporte urbano», en referencia al polémico MetroTUS.

En las últimas semanas han sido varias las voces que se han levantado contra el texto legislativo, sobre todo asociaciones pequeñas o portavoces que hablan en su nombre. Porque la norma -que entró en vigor hace un año después de mucha espera- complica la vida a los promotores ocasionales de fiestas y eventos al haber incrementado notablemente las gestiones. Sobre todo, en materia de seguridad, con el establecimiento de más responsabilidades para los organizadores.

Los vecinos dicen que han visto «demasiados actos festivos sin la mínima seguridad»

Esto provocó, por ejemplo, que la Asociación de Vecinos de Cueto renunciara recientemente a organizar las fiestas de San Pablo y que dos partidos políticos (PP y Podemos) hayan puesto en marcha iniciativas parlamentarias encaminadas a suavizar los requisitos cuando los promotores de una cita festiva no son profesionales. El bipartito PRC-PSOE ya ha anunciado que no tiene ninguna intención de tocar el texto legislativo que, por otro lado, puede ser desarrollado por los ayuntamientos a su conveniencia dentro de unos márgenes. Algunos ya lo han hecho, caso de Laredo, Astillero, Suances, Torrelavega, Ampuero, Camargo o Piélagos.

«Costumbre de que se relaje»

En este contexto, la asociación Pombo-Cañadío-Ensanche, significada por su beligerancia contra un Ayuntamiento -al que consideran muy permisivo a la hora de aplicar las normativas a los negocios de hostelería-, se ha posicionado con el bipartito. «Las leyes no pueden modificarse por antojo repentino o conveniencia de una minoría», defienden. En el seno de la agrupación entienden que una norma «se promulga para el bienestar de la convivencia, no para las apetencias de cuatro días de fiesta». De ahí que inste a Santander a respetar la norma, «como otros municipios». Nosotros respetamos las leyes «y queremos que los demás hagan lo mismo».

La asociación critica al Ayuntamiento diciendo que es posible que las dificultades que se ven ahora «se deban a la costumbre de que todo se relaje por doquier o se haga la vista gorda». Así lo ven ellos, indican, «con muchas ordenanzas que deben cumplirse», en referencia a las ordenanzas de horario de cierre de locales, ruidos y limpieza.

«Actos sin seguridad»

El colectivo también exige que se dejen al margen «intereses partidistas o electorales». En su opinión, los partidos que tienen representación en el Parlamento no deberían dejarse llevar por unos lamentos circunstanciales, sino pensar en el bien común y en cumplir los requisitos que tienen que ver con la seguridad, los ruidos, etc. En el área de Cañadío, estos vecinos han visto «demasiados actos festivos en espacios públicos que no contaban con la mínima seguridad», por lo que no les parece que sea «momento de volver atrás». «Divertirse y festejar a costa de lo que sea» no es lo único que debe importar, apuntan.