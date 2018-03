El exauxiliar de Ganemos no ha devuelto los 7.150 euros que le reclama el Ayuntamiento de Santander Tatiana Yáñez-barnuevo. / María Gil El Consistorio ha puesto en marcha el paso siguiente: la demanda de la citada cantidad por el procedimiento de ejecución forzosa VIOLETA SANTIAGO SANTANDER. Viernes, 30 marzo 2018, 12:44

El auxiliar que trabajó con Tatiana Yáñez-Barnuevo hasta que el pasado noviembre fue cesado por la alcaldesa (por no haberse presentado a trabajar en casi once meses) no ha satisfecho la cantidad de 7.150 euros que le reclamó oficialmente el Ayuntamiento, que a primeros de marzo le dio 10 días para que hiciera efectivo este ingreso. El Consistorio ha puesto en marcha el siguiente paso, que es la petición de la citada cantidad por medio de un procedimiento de ejecución forzosa.

Según pudo saber este periódico, el exasistente del grupo Ganemos, Francisco Seguido, tenía un mes de plazo para presentar un recurso de reposición y cuenta también con dos meses para presentar un contencioso administrativo en los juzgados, pero ninguno de estos dos recursos a los que tiene derecho impide que el trámite municipal siga su curso por la vía ejecutiva. La notificación de la demanda municipal le llegó oficialmente el 5 de marzo, de modo que aún tiene margen para actuar si esta es su intención.

La función de Seguido era apoyar en su labor a la citada concejala, portavoz y única edil del grupo de Ganemos Santander Sí Puede, que le fichó tras haberse constituido en grupo y haber expulsado del mismo a Antonio Mantecón, cabeza de lista de estas siglas en las elecciones municipales de 2015.

La alcaldesa cesó a finales de noviembre al empleado por no ir a trabajar al Consistorio

Como ya se informó, el procedimiento de cese del trabajador es firme por la vía administrativa. Tras éste, el expediente de reclamación de haberes se inició el pasado 23 de enero, momento en el que el empleado de Yáñez-Barnuevo presentó alegaciones que fueron rechazadas por el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad del Consistorio.

Durante la instrucción del expediente administrativo, Seguido se defendió diciendo que su destitución responde a una maniobra política para perjudicar a este partido, que él es una víctima colateral del enfrentamiento que mantiene su grupo con el equipo de gobierno local, que no responde a una decisión del departamento de Recursos Humanos y que él puede ser despedido por la edil que le empleó, pero no por Gema Igual, la alcaldesa.

Sin embargo, el citado servicio municipal le contestó que el expediente responde al hecho de que no ha cumplido su horario de trabajo, algo probado por la Conserjería de la institución, que no le encontró en el despacho de Ganemos en días distintos a horas distintas durante varios meses. Ni él por su parte, ni Tatiana Yáñez-Barnuevo han aportado desde diciembre ninguna evidencia de que Seguido sí había acudido al lugar en que debía desempeñar su trabajo. Esta información ha sido reiteradamente pedida por los medios de comunicación a la concejala, que se ha limitado a arremeter contra el PP en sus últimas comparecencias públicas al tiempo que se negaba a entrar a valorar el despido de su ayudante.

Cero jornada laboral

Seguido también argumentó ante el Ayuntamiento que el procedimiento de cese es ilegal y que se le ha denegado el acceso a documentación. A las dos reclamaciones se le respondió que está confundiendo el procedimiento de reclamación de haberes con uno disciplinario cuando el Ayuntamiento no le ha aplicado ni un expediente disciplinario ni uno sancionador. Por el contrario, en el expediente se le insiste en que la jornada laboral efectivamente realizada desde que tomó posesión es igual a cero, por lo que cabe reclamarle el 100% de la cantidad cobrada de las arcas públicas.